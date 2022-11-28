Селедку под шубой придумали в Норвегии: самый правильный рецепт салата

Знаменитую новогоднюю селедку под шубой придумали в Норвегии. В кулинарных книгах этой скандинавской страны в 1851 году появился рецепт под названием Sillsallad. Переводится это как «селедочный салат».

Селедку норвежцы мелко резали, освобождали от костей и укладывали на дно большой тарелки. Сверху на нее раскладывали овощи: отварную свеклу и морковь тонкими кругами, плюс яйца. При этом все ингредиенты не смешивались.

Сейчас норвежские хозяйки добавляют тертое яблоко. Но это уже современная интерпретация блюда. Раньше яблоко не клали в салат.

В России селедка под шубой появилась во второй половине XIX века. Но изначально этот салат напоминал винегрет, только с рыбой.

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