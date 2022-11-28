Как правильно овощи порезать на оливье, чтобы салат получился еще вкуснее

Опытные хозяйки знают несколько лафхаков — чтобы новогодний салат оливье получился еще вкуснее. Разумеется, многое зависит от качества продуктов. Но это не единственный фактор, влияющий на вкус. Важно — как вы нарежете овощи и колбасу.

Специалисты советуют резать продукты кубиком примерно 7х7 миллиметров. Тогда все ингредиенты будут под размер зеленого горошка и салат как минимум будет смотреться однородно.

Повлияет такая нарезка и на вкус. Все продукты будут равными по величине — а значит, блюдо будет сбалансированным.

Еще важный момент: перед тем, как резать овощи на салат, их надо остудить до комнатной температуры. Тогда текстура станет идеальной.

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