Вот что именитые кулинары добавляют в оливье вместо огурцов

Салат оливье многие готовят по-разному, но это не мешает ему оставаться главным новогодним блюдом. В Европе, например, в оливье вообще не добавляют огурцы — ни соленые, ни свежие. Взамен этого овоща повара кладут маслины.

Вообще, это тоже очень вкусно, если не пробовали — самое время. Кислинка от маслин отлично сочетается с картошкой, яйцами и колбасой.

А еще в оливье иногда кладут грушу. Кулинары считают, что именно этот фрукт подчеркивает истинный вкус блюда.

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