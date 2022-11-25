«Как в советское время»: Емельяненко раскрыл рецепт той самой тушеной капусты — вкусно и дешево

Известный шеф-повар и ведущий Василий Емельяненко поделился в своем телеграме рецептом тушеной капусты, вкус которой помнят все, кто жил в СССР. Это аппетитное легкое блюдо обойдется всего в 100 рублей!

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«Предлагаю поностальгировать и вспомнить вкус детства, а именно вкус тушеной капусты, как в советское время. Это блюдо готовили в детских садах и школах. Блюдо очень бюджетное, так что приготовить и вспомнить вкус детства сможет каждый», — сказал Емельяненко.

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