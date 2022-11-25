«Как в советское время»: Емельяненко раскрыл рецепт той самой тушеной капусты — вкусно и дешево

Известный шеф-повар и ведущий Василий Емельяненко поделился в своем телеграме рецептом тушеной капусты, вкус которой помнят все, кто жил в СССР. Это аппетитное легкое блюдо обойдется всего в 100 рублей!
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«Предлагаю поностальгировать и вспомнить вкус детства, а именно вкус тушеной капусты, как в советское время. Это блюдо готовили в детских садах и школах. Блюдо очень бюджетное, так что приготовить и вспомнить вкус детства сможет каждый», — сказал Емельяненко.
Ингредиенты:
- Капуста — 500 г,
- Морковь — 1 шт.,
- Лук — 1 шт.,
- Томатная паста — 20 г,
- Сливочное масло — небольшой кусочек,
- Сахар — 1 щепотка,
- Растительное масло,
- Соль — по вкусу.
На разогретую сковороду бросить нашинкованный мелко лук и тонко нарезанную соломкой морковку. Сбрызнуть растительным маслом, далее положить нарезанную капусту.
Немного посолить, перемешать. Тушить на маленьком огне. Содержимое сковороды сдвинуть к краям сковородки, посередине положить томатную пасту. Приправить щепоткой сахарного песка, обжарить минутку, перемешать с овощами.
Через 2 минуты налить в сковородку немного воды, перемешать и тушить еще 15 минут с закрытой крышкой. Капуста должна получиться мягкой.
Перед подачей бросить в капусту кусочек сливочного масла, так блюдо станет еще вкуснее.
Источник: Telegram-канал «Шеф-повар Василий Емельяненко».