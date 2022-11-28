Фирменные макароны с рыбной консервой от Бельковича

Ингредиенты:
- Макароны «гребешки» 250 г (44 р.)
- Тунец консервированный 185 г (140 р.)
- Томаты в собственном соку 250 г (45 р.)
- Оливки зеленые без косточки 50 г (17 р.)
- Лук красный ½ шт. (4 р.)
- Чеснок 2 зубчика (1 р.)
- Масло оливковое 10 мл (5 р.)
- Сахар 1 ч. ложка (1 р.)
- Перец чили 15 г (10 р.)
- Соль
- Перец
- Подача:
- Сыр пармезан 10 г (10 р.)
- Рукола 10 г (10 р.)
Итого: 3 порции = 287 р., 1 порция = 96 р.
Приготовление:
Отварить макароны «гребешки» в подсоленной воде.
Чеснок, чили перец и оливки нарезать слайсами, лук — крупной соломкой.
Лук и чеснок обжарить на оливковом масле. Через минуту отправить на сковородку чили перец, затем — оливки.
Фото: СТС
Томаты в собственном соку нарезать крупными кусочками и отправить на сковородку. Влить немного сока из банки с помидорами. Соус довести до кипения и разбавить водой из-под макарон. Добавить сахар.
Готовые макароны отправить на сковородку и тщательно перемешать с соусом. Поперчить.
Фото: СТС
Консервированный тунец отправить к макаронам.
Порцию готовой пасты выложить на тарелку, украсить руколой и посыпать тертым пармезаном.
Приятного аппетита!