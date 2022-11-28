Фирменные макароны с рыбной консервой от Бельковича

Макароны с консервой. Фото: СТС

Макароны с консервой. Фото: СТС

У главного шеф-повара СТС ушло на три порции 287 рублей.

Ингредиенты:

  • Макароны «гребешки» 250 г (44 р.)
  • Тунец консервированный 185 г (140 р.)
  • Томаты в собственном соку 250 г (45 р.)
  • Оливки зеленые без косточки 50 г (17 р.)
  • Лук красный ½ шт. (4 р.)
  • Чеснок 2 зубчика (1 р.)
  • Масло оливковое 10 мл (5 р.)
  • Сахар 1 ч. ложка (1 р.)
  • Перец чили 15 г (10 р.)
  • Соль
  • Перец
  • Подача:
  • Сыр пармезан 10 г (10 р.)
  • Рукола 10 г (10 р.)

Итого: 3 порции = 287 р., 1 порция = 96 р.

Приготовление:

Отварить макароны «гребешки» в подсоленной воде.

Чеснок, чили перец и оливки нарезать слайсами, лук — крупной соломкой.

Лук и чеснок обжарить на оливковом масле. Через минуту отправить на сковородку чили перец, затем — оливки.

Фото: СТС

Томаты в собственном соку нарезать крупными кусочками и отправить на сковородку. Влить немного сока из банки с помидорами. Соус довести до кипения и разбавить водой из-под макарон. Добавить сахар.

Готовые макароны отправить на сковородку и тщательно перемешать с соусом. Поперчить.

Фото: СТС

Консервированный тунец отправить к макаронам.

Порцию готовой пасты выложить на тарелку, украсить руколой и посыпать тертым пармезаном.

Приятного аппетита!

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