Фирменные макароны с рыбной консервой от Бельковича

Томаты в собственном соку нарезать крупными кусочками и отправить на сковородку. Влить немного сока из банки с помидорами. Соус довести до кипения и разбавить водой из-под макарон. Добавить сахар.

Готовые макароны отправить на сковородку и тщательно перемешать с соусом. Поперчить.