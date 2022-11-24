Главный секрет селедки под шубой, который должна знать каждая хозяйка

Практически каждая российская хозяйка знает, как приготовить на Новый год традиционный салат сельдь под шубой. Однако кулинары настаивают, что есть секрет, про который никогда нельзя забывать.

Дело в том, что овощи для салата необходимо запекать в фольге в духовке около 40 минут при температуре 200 градусов! Только тогда, считают кулинары, салат получится незабываемым.

Многие отваривают картошку со свеклой в воде, но тогда самые вкусные вещества улетучиваются.