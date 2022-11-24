Как превратить «Мимозу» в шедевр: совет Бельковича

Главный шеф-повар СТС Александр Белькович рассказал главный секрет популярного новогоднего салата «Мимоза». По его словам, блюдо можно изменить до неузнаваемости при помощи нескольких ингредиентов.

В первую очередь, забудьте про консерву. Если вы хотите, чтобы «Мимоза» получилась вкусной, то используйте по совету Бельковича копченую скумбрию.

Но и это не все. Белькович рекомендует добавить в заправку сок мандарина. Вот прям берете цитрус, разрезаете пополам и выжимаете руками в перемешанный со сметаной майонез. Вкус — незабываемый! Сами попробовали.

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