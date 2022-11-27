Фирменный жареный рис с овощами от Бельковича

Ингредиенты:

рис длиннозерный — 200 г (38 р.),

куриные яйца — 6 шт. (47 р.),

морковь — 1 шт. (2 р.),

зеленый лук — 40 г (28 р.),

соевый соус — 30 мл (5 р.),

чеснок — 3 зубчика (2 р.),

имбирь корень — 30 г (9 р.),

масло подсолнечное — 40 мл (2 р.).

Подача:

соевый соус — 5 мл (1 р.),

зеленый лук — 5 г (3 р.),

семена кунжута — 1 ч. ложка (4 р.).

Итого: 3 порции = 141 р., 1 порция = 47 р.

Приготовление:

Отварить рис несливным способом.

Совет от шефа: «Чтобы отварить рис несливным способом, на 1 часть риса нужно взять 1 часть воды. Накрыть кастрюлю крышкой и варить на медленном огне 15 минут».

Морковь и имбирь нарезать небольшими кубикоми, нарубить зеленый лук (40 г) и чеснок.

Отправить морковь на сковородку с подсолнечным маслом (10 мл). Через 1–2 минуты добавить имбирь, чеснок и зеленый лук.