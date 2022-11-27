Фирменный жареный рис с овощами от Бельковича

Жареный рис. Фото: СТС

Жареный рис. Фото: СТС

У главного шеф-повара СТС ушел на три порции 141 рубль.

Ингредиенты:

  • рис длиннозерный — 200 г (38 р.),
  • куриные яйца — 6 шт. (47 р.),  
  • морковь — 1 шт. (2 р.),
  • зеленый лук — 40 г (28 р.),
  • соевый соус — 30 мл (5 р.),
  • чеснок — 3 зубчика (2 р.),
  • имбирь корень — 30 г (9 р.),
  • масло подсолнечное — 40 мл (2 р.).
  • Подача:
  • соевый соус — 5 мл (1 р.),
  • зеленый лук — 5 г (3 р.),
  • семена кунжута — 1 ч. ложка (4 р.).

Итого: 3 порции = 141 р., 1 порция = 47 р.

Приготовление:

Отварить рис несливным способом.

Совет от шефа: «Чтобы отварить рис несливным способом, на 1 часть риса нужно взять 1 часть воды. Накрыть кастрюлю крышкой и варить на медленном огне 15 минут».

Морковь и имбирь нарезать небольшими кубикоми, нарубить зеленый лук (40 г) и чеснок.

Отправить морковь на сковородку с подсолнечным маслом (10 мл). Через 1–2 минуты добавить имбирь, чеснок и зеленый лук.

Фото: СТС

Через пару минут отправить на сковородку отварной рис. Полить соевым соусом (30 мл).

Куриные яйца (2 шт.) взбить венчиком. Затем вылить яичную массу на отдельную сковородку с подсолнечным маслом (10 мл). С помощью палочек закрутить омлет в форму спирали. Таким же способом сделать еще два омлета.

Фото: СТС

Порцию риса положить в пиалу. Пиалу накрыть тарелкой и перевернуть, чтобы рис остался на тарелке горочкой. Сверху выложить омлет «Торнадо». Полить верхушку омлета соевым соусом (5 мл). Украсить нарубленным зеленым луком (5 г) и посыпать кунжутом.

Приятного аппетита!

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