Фирменный жареный рис с овощами от Бельковича

Ингредиенты:
- рис длиннозерный — 200 г (38 р.),
- куриные яйца — 6 шт. (47 р.),
- морковь — 1 шт. (2 р.),
- зеленый лук — 40 г (28 р.),
- соевый соус — 30 мл (5 р.),
- чеснок — 3 зубчика (2 р.),
- имбирь корень — 30 г (9 р.),
- масло подсолнечное — 40 мл (2 р.).
- Подача:
- соевый соус — 5 мл (1 р.),
- зеленый лук — 5 г (3 р.),
- семена кунжута — 1 ч. ложка (4 р.).
Итого: 3 порции = 141 р., 1 порция = 47 р.
Приготовление:
Отварить рис несливным способом.
Совет от шефа: «Чтобы отварить рис несливным способом, на 1 часть риса нужно взять 1 часть воды. Накрыть кастрюлю крышкой и варить на медленном огне 15 минут».
Морковь и имбирь нарезать небольшими кубикоми, нарубить зеленый лук (40 г) и чеснок.
Отправить морковь на сковородку с подсолнечным маслом (10 мл). Через 1–2 минуты добавить имбирь, чеснок и зеленый лук.
Фото: СТС
Через пару минут отправить на сковородку отварной рис. Полить соевым соусом (30 мл).
Куриные яйца (2 шт.) взбить венчиком. Затем вылить яичную массу на отдельную сковородку с подсолнечным маслом (10 мл). С помощью палочек закрутить омлет в форму спирали. Таким же способом сделать еще два омлета.
Фото: СТС
Порцию риса положить в пиалу. Пиалу накрыть тарелкой и перевернуть, чтобы рис остался на тарелке горочкой. Сверху выложить омлет «Торнадо». Полить верхушку омлета соевым соусом (5 мл). Украсить нарубленным зеленым луком (5 г) и посыпать кунжутом.
Приятного аппетита!