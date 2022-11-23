В противень нужно налить воды: готовим пышный омлет, как в детском садике – рецепт от Емельяненко

Василий Емельяненко рассказал в своем Telegram-канале «Шеф-повар Василий Емельяненко», как он готовит пышный и нежный омлет. Он получается, как в детском садике, если в противень налить воды.

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Ингредиенты:

Яйца - 2 штуки

Молоко - 70 миллилитров

Зеленый лук – по вкусу

Соль – по вкусу

Яйца, молоко и соль пробить блендером. Налить в керамическую форму для запекания и поставить на противень с водой.

Отправить в духовку на 1 час, готовить при температуре 100 градусов. Готовый омлет посыпать зеленым лучком. Блюдо очень простое и всегда расходится со стола моментально благодаря отличному вкусу и мягкости.