Все спрашивают этот рецепт! Емельяненко рассказал, как сделать селедку под шубой незабываемой

Известный шеф и ведущий Василий Емельяненко раскрыл фирменный рецепт селедки под шубой. По заверениям известного кулинара, все хозяйки спрашивают в чем фишка этой вкуснейшей закуски.
На самом деле секрет прост — шеф выбирает правильную рыбу и использует маринованный лук, который мягче по вкусу обычного. Сельдь Емельяненко берет двух видов — соленую и копченую, так вкуснее. Лучше брать целую и разделывать и максимально крупную, она будет не пересоленой и жирненькой.
Ингредиенты:
- Сельдь копченая — 1 штука,
- Сельдь соленая — 1 штука,
- Свекла крупная — 1 штука,
- Морковка — 1 штука,
- Картошка — 2 штуки,
- Яйца — 2 штуки,
- Лук репчатый — 1 штука,
- Майонез, уксус, соль.
Лук нарезать полукольцами, залить кипятком, добавить небольшое количество уксуса.
Яйца отварить, а морковку, свеклу и картошку запечь. Нарезать половину соленой и половину копченой селедки.
Смешать ее с луком. Мелко натереть свеклу и морковку. Картошку нарезать тоненькими дольками.
Выложить на плоскую тарелку рыбу с луком, потом картошку, затем морковку и яичный белок.
Свеклу заправить майонезом и присолить, размешать, разложить сверху. Сверху посыпать желтком, чуть помазать майонезом и опять посыпать желтком.
Источник: Gadget Chef.