Все спрашивают это рецепт! Емельяненко рассказал, как сделать селедку под шубой незабываемой

Известный шеф и ведущий Василий Емельяненко раскрыл фирменный рецепт селедки под шубой. По заверениям известного кулинара, все хозяйки спрашивают в чем фишка этой вкуснейшей закуски.

На самом деле секрет прост - шеф выбирает правильную рыбу и использует маринованный лук, который мягче по вкусу обычного. Сельдь Емельяненко берет двух видов - соленую и копченую, так вкуснее. Лучше брать целую и разделывать и максимально крупную, она будет не пересоленой и жирненькой.

Ингредиенты: