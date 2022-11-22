Все спрашивают это рецепт! Емельяненко рассказал, как сделать селедку под шубой незабываемой

Известный шеф и ведущий Василий Емельяненко раскрыл фирменный рецепт селедки под шубой. По заверениям известного кулинара, все хозяйки спрашивают в чем фишка этой вкуснейшей закуски.
На самом деле секрет прост - шеф выбирает правильную рыбу и использует маринованный лук, который мягче по вкусу обычного. Сельдь Емельяненко берет двух видов - соленую и копченую, так вкуснее. Лучше брать целую и разделывать и максимально крупную, она будет не пересоленой и жирненькой.
Ингредиенты:
- Сельдь копченая - 1 штука
- Сельдь соленая - 1 штука
- Свекла крупная - 1 штука
- Морковка - 1 штука
- Картошка - 2 штуки
- Яйца - 2 штуки
- Лук репчатый – 1 штука
- Майонез, уксус, соль.
Лук нарезать полукольцами, залить кипятком, добавить небольшое количество уксуса.
Яйца отварить, а морковку, свеклу и картошку запечь. Нарезать половину соленой и половину копченой селедки.
Смешать ее с луком. Мелко натереть свеклу и морковку. Картошку нарезать тоненькими дольками.
Выложить на плоскую тарелку рыбу с луком, потом картошку, затем морковку и яичный белок.
Свеклу заправить майонезом и присолить, размешать, разложить сверху. Сверху посыпать желтком, чуть помазать майонезом и опять посыпать желтком.
Источник: Gadget Chef.