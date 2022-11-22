Все спрашивают это рецепт! Емельяненко рассказал, как сделать селедку под шубой незабываемой

Селедка под шубой.

Селедка под шубой. Кадр из шоу Gadget Chef.

Два вида рыбы в этом способе сделают свое дело.

Известный шеф и ведущий Василий Емельяненко раскрыл фирменный рецепт селедки под шубой. По заверениям известного кулинара, все хозяйки спрашивают в чем фишка этой вкуснейшей закуски.

На самом деле секрет прост - шеф выбирает правильную рыбу и использует маринованный лук, который мягче по вкусу обычного. Сельдь Емельяненко берет двух видов - соленую и копченую, так вкуснее. Лучше брать целую и разделывать и максимально крупную, она будет не пересоленой и жирненькой.

Ингредиенты: 

  • Сельдь копченая - 1 штука
  • Сельдь соленая - 1 штука
  • Свекла крупная - 1 штука
  • Морковка - 1 штука
  • Картошка - 2 штуки
  • Яйца - 2 штуки
  • Лук репчатый – 1 штука
  • Майонез, уксус, соль.

Лук нарезать полукольцами, залить кипятком, добавить небольшое количество уксуса.

Яйца отварить, а морковку, свеклу и картошку запечь. Нарезать половину соленой и половину копченой селедки.

Смешать ее с луком. Мелко натереть свеклу и морковку. Картошку нарезать тоненькими дольками.

Выложить на плоскую тарелку рыбу с луком, потом картошку, затем морковку и яичный белок.

Свеклу заправить майонезом и присолить, размешать, разложить сверху. Сверху посыпать желтком, чуть помазать майонезом и опять посыпать желтком.

Источник:  Gadget Chef.

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