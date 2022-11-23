Курица в сливочно-чесночном соусе от Бельковича

Зажаренную с обеих сторон курицу убрать со сковородки. В этой же сковородке обжарить чеснок. Затем влить сливки и развести водой.

Добавить в соус хмели-сунели и сушеную мяту. Посолить и довести соус до кипения.

Курицу отправить на сковородку. Томить под крышкой 15 минут.