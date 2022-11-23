Курица в сливочно-чесночном соусе от Бельковича

Ингредиенты:
- куриная тушка — 1,6 кг (214 р.),
- сливки 33 % — 300 мл (142 р.),
- кинза — 15 г (12 р.),
- петрушка — 15 г (9 р.),
- чеснок — 6 зубчиков (4 р.),
- масло подсолнечное — 15 мл (2 р.),
- базилик —5 г (5 р.),
- хмели-сунели — ½ ч. ложки (1 р.),
- мята сушеная — ½ ч. ложки (2 р.),
- вода — 200 мл,
- соль.
Итого: 6 кусков = 391 р., 1 кусок = 65 р.
Приготовление:
Разделать куриную тушку на 6 крупных частей. Каждый кусок посолить с обеих сторон.
Курицу отправить на сковородку с подсолнечным маслом, сначала — кожей вниз.
Чеснок с солью перетереть в ступке.
Фото: СТС
Зажаренную с обеих сторон курицу убрать со сковородки. В этой же сковородке обжарить чеснок. Затем влить сливки и развести водой.
Добавить в соус хмели-сунели и сушеную мяту. Посолить и довести соус до кипения.
Курицу отправить на сковородку. Томить под крышкой 15 минут.
Фото: СТС
Нарубить петрушку, кинзу и базилик. Посыпать готовую курицу зеленью.
Выложить кусок курицы на тарелку и полить ее сливочно-чесночным соусом.
Приятного аппетита!