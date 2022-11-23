Курица в сливочно-чесночном соусе от Бельковича

Курица в сливочно-чесночном соусе. Фото: СТС

Курица в сливочно-чесночном соусе. Фото: СТС

У главного шеф-повара СТС ушло на 6 кусков 391 рубль.

Ингредиенты:

  • куриная тушка — 1,6 кг (214 р.),
  • сливки 33 % — 300 мл (142 р.),
  • кинза — 15 г (12 р.),
  • петрушка — 15 г (9 р.),
  • чеснок — 6 зубчиков (4 р.),
  • масло подсолнечное — 15 мл (2 р.),
  • базилик  —5 г (5 р.),
  • хмели-сунели — ½ ч. ложки (1 р.),
  • мята сушеная — ½ ч. ложки (2 р.),
  • вода — 200 мл,
  • соль.

Итого: 6 кусков = 391 р., 1 кусок = 65 р.

Приготовление:

Разделать куриную тушку на 6 крупных частей. Каждый кусок посолить с обеих сторон.

Курицу отправить на сковородку с подсолнечным маслом, сначала — кожей вниз.

Чеснок с солью перетереть в ступке.

Фото: СТС

Зажаренную с обеих сторон курицу убрать со сковородки. В этой же сковородке обжарить чеснок. Затем влить сливки и развести водой.

Добавить в соус хмели-сунели и сушеную мяту. Посолить и довести соус до кипения.

Курицу отправить на сковородку. Томить под крышкой 15 минут.

Фото: СТС

Нарубить петрушку, кинзу и базилик. Посыпать готовую курицу зеленью.

Выложить кусок курицы на тарелку и полить ее сливочно-чесночным соусом.

Приятного аппетита!

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