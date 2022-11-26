Колдуны и другие интересные рецепты недели

Колдуны

Картофельные клецки с мясом внутри. Современная версия белорусско-литовского блюда, известного также как цеппелины.

НАДО (на 4 порции): 1 кг картофеля · 250 г фарша (свинина + говядина) · 1 луковица · 4 ст. ложки панировочных сухарей · 2 яйца, стакан муки · 50 мл растительного масла · соль · перец. Для подачи: немного бекона или сыра · сметана · зелень.

ГОТОВИМ:

1. Картофель отвариваем в мундире, охлаждаем, чистим и натираем на крупной терке.

2. Луковицу мелко шинкуем, обжариваем на растительном масле до матовости. Добавляем сухари, жарим до золотистого цвета.

3. Добавляем фарш, разбиваем комочки. Солим, перчим,

тушим до готовности под крышкой.

4. В тертый картофель добавляем соль, перец, 2 яйца и муку. Замешиваем мягкое тесто, которое не должно приставать

к рукам (возможно, муки понадобится чуть больше).

5. Тесто делим на 12 шариков, раскатываем лепешки. Кладем посередине фарш и защипываем, как пельмень. При желании колдунам можно придать округлую форму, защипав кверху, как беляш.

6. В кастрюле доводим подсоленную воду до кипения и аккуратно опускаем колдуны. Лучше не все сразу одновременно,

чтобы колдуны не слипались. После всплытия варим 8 минут.

7. Достаем шумовкой. Подаем со сметаной и зеленью, посыпав тертым сыром или нарезанным и поджаренным беконом.

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