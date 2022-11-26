Колдуны и другие интересные рецепты недели

Колдуны
Картофельные клецки с мясом внутри. Современная версия белорусско-литовского блюда, известного также как цеппелины.
НАДО (на 4 порции): 1 кг картофеля · 250 г фарша (свинина + говядина) · 1 луковица · 4 ст. ложки панировочных сухарей · 2 яйца, стакан муки · 50 мл растительного масла · соль · перец. Для подачи: немного бекона или сыра · сметана · зелень.
ГОТОВИМ:
1. Картофель отвариваем в мундире, охлаждаем, чистим и натираем на крупной терке.
2. Луковицу мелко шинкуем, обжариваем на растительном масле до матовости. Добавляем сухари, жарим до золотистого цвета.
3. Добавляем фарш, разбиваем комочки. Солим, перчим,
тушим до готовности под крышкой.
4. В тертый картофель добавляем соль, перец, 2 яйца и муку. Замешиваем мягкое тесто, которое не должно приставать
к рукам (возможно, муки понадобится чуть больше).
5. Тесто делим на 12 шариков, раскатываем лепешки. Кладем посередине фарш и защипываем, как пельмень. При желании колдунам можно придать округлую форму, защипав кверху, как беляш.
6. В кастрюле доводим подсоленную воду до кипения и аккуратно опускаем колдуны. Лучше не все сразу одновременно,
чтобы колдуны не слипались. После всплытия варим 8 минут.
7. Достаем шумовкой. Подаем со сметаной и зеленью, посыпав тертым сыром или нарезанным и поджаренным беконом.
Пицца по-французски на багете
Фото: Shutterstock
НАДО (на 2 порции): 1 хрустящий не очень длинный багет · 100 г колбасы (ветчины, отварного мяса и т. д.) · 1 помидор (или 6 помидорок черри) · 1 маринованный огурец · 3 ст. ложки томатного соуса · немного сушеного орегано (или базилика) и молотого черного перца · 100 г сыра (моцареллы для пиццы или любого твердого).
ГОТОВИМ:
1. Помидор, колбасу и огурец режем кубиками (черри - кружочками) и смешиваем в миске.
2. Багет разрезаем вдоль и удаляем часть
мякиша, формируя лодочки.
3. Смазываем лодочки соусом, посыпаем орегано и перцем, заполняем смесью колбасы и овощей (часть нарезанных помидоров можно оставить для украшения).
4. Переносим заготовку на противень с пергаментом.
5. Сыр натираем и обильно посыпаем заготовки.
6. Запекаем 15 минут при температуре 180 °С.
Запеканка из цветной капусты с сыром
Фото: Shutterstock
Даже мясоеды полюбят ненавистный им овощ, если приготовить его вот так.
НАДО (на 4 порции): 1 цветная капуста · 100 г тертого сыра · 100 г сметаны · 1 яйцо
· зубчик чеснока · свежемолотый перец · кусочек сливочного масла для смазывания формы · петрушка для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Капусту разбираем на небольшие соцветия и варим в подсоленной воде 5 - 7 минут.
2. Сливаем воду. Смешиваем измельченный чеснок, сметану, яйцо и перец. Подсаливаем.
3. Капусту кладем в миску с соусом и перемешиваем.
4. Выкладываем в смазанную форму, выливаем сверху остатки соуса и посыпаем тертым сыром.
5. Запекаем 20 минут при температуре 180 °С.
6. Подаем с рубленой петрушкой.