Манку нужно размочить в кефире: как приготовить нежнейший манник с фруктами по Бельковичу

Саша Белькович рассказал своим поклонникам, как приготовить нежный и вкусный манник с фруктами. Чтобы пирог получился особенно мягким, телеповар замачивал манку в кефире.

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Ингредиенты:

манная крупа — 1 стакан (200 г),

кефир — 250 мл,

сахар — 250 г,

яблоки — 240 г,

груши — 200 г,

куриные яйца — 2 шт.,

масло сливочное — 10 г,

ванильный сахар — 8 г,

разрыхлитель — 5 г,

соль — щепотка.

Нужна также кулинарная форма для выпекания со съемными бортиками диаметром 22 см.

Манку замачиваем в кефире на 5 минут. Яйца взбиваем с сахарным песком до увеличения в объеме. Добавляем ванильный сахар и разрыхлитель.

Соединяем манку в кефире с яичной массой. Солим, размешиваем. Фрукты нарезаем на кусочки и отправляем в тесто. Дно кулинарной формы застилаем пергаментом, смазываем посуду маслом полностью.

Переливаем тесто в форму и ставим на 40 минут в предварительно разогретую до 180 градусов духовку.

Источник: YouTube-канал «ПроСто кухня».