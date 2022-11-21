Манку нужно размочить в кефире: как приготовить нежнейший манник с фруктами по Бельковичу

Саша Белькович рассказал своим поклонникам, как приготовить нежный и вкусный манник с фруктами. Чтобы пирог получился особенно мягким, телеповар замачивал манку в кефире.
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Ингредиенты:
- манная крупа — 1 стакан (200 г),
- кефир — 250 мл,
- сахар — 250 г,
- яблоки — 240 г,
- груши — 200 г,
- куриные яйца — 2 шт.,
- масло сливочное — 10 г,
- ванильный сахар — 8 г,
- разрыхлитель — 5 г,
- соль — щепотка.
Нужна также кулинарная форма для выпекания со съемными бортиками диаметром 22 см.
Манку замачиваем в кефире на 5 минут. Яйца взбиваем с сахарным песком до увеличения в объеме. Добавляем ванильный сахар и разрыхлитель.
Соединяем манку в кефире с яичной массой. Солим, размешиваем. Фрукты нарезаем на кусочки и отправляем в тесто. Дно кулинарной формы застилаем пергаментом, смазываем посуду маслом полностью.
Переливаем тесто в форму и ставим на 40 минут в предварительно разогретую до 180 градусов духовку.
Источник: YouTube-канал «ПроСто кухня».