Маринованные помидоры с редькой: слюнки текут у всех, кто пробует эту закуску от Емельяненко – рецепт

Шеф-повар и ведущий Василий Емельяненко поделился в своем Telegram-канале «Шеф-повар Василий Емельяненко» рецептом аппетитной закуски. Он предложил мариновать томаты с редькой.

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«Рецептов соления, квашения и маринования томатов везде и повсюду миллионы, но мы сегодняшним рецептом, думаю, сможем вас еще удивить. Томаты с редькой! Сочетание ингредиентов и грамотные пропорции соли и сахара сделают эту закуску незаменимой на вашем столе», - сказал шеф.

Ингредиенты:

Томаты – 1000-1300 г

Арбузная редька – 1 штука

Стебель сельдерея – 2-3 штуки

Чеснок – 4 зубчика

Чили перец (сушеный)

Соль – 12,5 граммов

Сахар – 5 граммов

Помидоры разрезать на 2 части, стебель сельдерея нарезать небольшими кусочками. Половинки помидоров распределить в 2 банки, добавить сельдерей и по вкусу чили перец.

Редьку очистить от кожицы, нарезать на тонкие слайсы, положить в банки. Для аромата положить по 2 крупных зубчика чеснока.

В 500 мл кипяченой холодной воды насыпать 12,5 граммов соли, 5 граммов сахара, растворить. Залить этим составом помидоры и закрыть крышками. Оставить при комнатной температуре на 3 дня. Хранить в холодильнике.

Источник: https://t.me/chefvasiliy.