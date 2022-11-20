Найден завтрак, который спасет от похмелья

Россиянам рассказали, какой продукт поможет от похмелья.

Стоит обратить внимание на обычные куриные яйца и минеральную воду.

«Желательно минералку с выпущенными газами, которая содержит микроэлементы: калий, магний, натрий. Можно еще лецитин, который содержится в яйцах, то есть сделать омлет и, соответственно, что-то жидкое», – рассказал специалист для портала Life.ru.

Еще больше новостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Также Казанцев остановил свой выбор на супах. В совокупности с прогулками, контрастным душем и крепким сном они помогут быстрее справиться с похмельем.