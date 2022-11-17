Как правильно и вкусно приготовить салат из фунчозы

Салат из фунчозы. Фото: СТС

Салат из фунчозы. Фото: СТС

Главный шеф-повар СТС Александр Белькович показал свой фирменный рецепт.

Ингредиенты:

  • Фунчоза 100 г (81 р.)
  • Грибы вешенки 200 г (87 р.)
  • Морковь ½ шт. (1 р.)
  • Перец болгарский красный ½ шт. (35 р.)
  • Огурец ½ шт. (6 р.)
  • Лук зеленый 15 г (10 р.)
  • Подсолнечное масло 10 мл (1 р.)
  • Соль
  • Заправка:
  • Соевый соус 50 мл (9 р.)
  • Сахар 2 ст. ложки (2 р.)
  • Чеснок 1 зубчик (1 р.)
  • Кунжутное масло 10 мл (14 р.)
  • Уксус яблочный 1 ч. ложка (1 р.)
  • Подача:
  • Семена кунжута 1 ч. ложка (4 р.)
  • Кинза 5 г (4 р.)

Итого: 4 порции = 256 р., 1 порция = 64 р.

Приготовление:

Фунчозу залить кипятком и оставить на 5—7 минут.

Морковку нарезать длинной соломкой, вешенки нарвать крупными кусочками. Обжарить грибы на подсолнечном масле, подсолить. Когда вешенки будут почти готовы, отправить к ним на сковородку морковку.

Фото: СТС

Болгарский перец и огурец тонко нарезать и отправить в миску.

Грибы с морковкой добавить к свежим овощам. Нарубить зеленый лук.

В соевый соус раздавить чеснок. Добавить сахар, яблочный уксус, кунжутное масло и перемешать.

Фото: СТС

Готовую фунчозу перемешать с овощами и вешенками. Полить заправкой.

Фунчозу с овощами и грибами посыпать семенами кунжута и украсить листиками кинзы.

Приятного аппетита!

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