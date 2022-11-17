Как правильно и вкусно приготовить салат из фунчозы

Ингредиенты:
- Фунчоза 100 г (81 р.)
- Грибы вешенки 200 г (87 р.)
- Морковь ½ шт. (1 р.)
- Перец болгарский красный ½ шт. (35 р.)
- Огурец ½ шт. (6 р.)
- Лук зеленый 15 г (10 р.)
- Подсолнечное масло 10 мл (1 р.)
- Соль
- Заправка:
- Соевый соус 50 мл (9 р.)
- Сахар 2 ст. ложки (2 р.)
- Чеснок 1 зубчик (1 р.)
- Кунжутное масло 10 мл (14 р.)
- Уксус яблочный 1 ч. ложка (1 р.)
- Подача:
- Семена кунжута 1 ч. ложка (4 р.)
- Кинза 5 г (4 р.)
Итого: 4 порции = 256 р., 1 порция = 64 р.
Приготовление:
Фунчозу залить кипятком и оставить на 5—7 минут.
Морковку нарезать длинной соломкой, вешенки нарвать крупными кусочками. Обжарить грибы на подсолнечном масле, подсолить. Когда вешенки будут почти готовы, отправить к ним на сковородку морковку.
Фото: СТС
Болгарский перец и огурец тонко нарезать и отправить в миску.
Грибы с морковкой добавить к свежим овощам. Нарубить зеленый лук.
В соевый соус раздавить чеснок. Добавить сахар, яблочный уксус, кунжутное масло и перемешать.
Фото: СТС
Готовую фунчозу перемешать с овощами и вешенками. Полить заправкой.
Фунчозу с овощами и грибами посыпать семенами кунжута и украсить листиками кинзы.
Приятного аппетита!