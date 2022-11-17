Как правильно и вкусно приготовить салат из фунчозы

Ингредиенты:

Фунчоза 100 г (81 р.)

Грибы вешенки 200 г (87 р.)

Морковь ½ шт. (1 р.)

Перец болгарский красный ½ шт. (35 р.)

Огурец ½ шт. (6 р.)

Лук зеленый 15 г (10 р.)

Подсолнечное масло 10 мл (1 р.)

Соль

Заправка:

Соевый соус 50 мл (9 р.)

Сахар 2 ст. ложки (2 р.)

Чеснок 1 зубчик (1 р.)

Кунжутное масло 10 мл (14 р.)

Уксус яблочный 1 ч. ложка (1 р.)

Подача:

Семена кунжута 1 ч. ложка (4 р.)

Кинза 5 г (4 р.)

Итого: 4 порции = 256 р., 1 порция = 64 р.

Приготовление:

Фунчозу залить кипятком и оставить на 5—7 минут.

Морковку нарезать длинной соломкой, вешенки нарвать крупными кусочками. Обжарить грибы на подсолнечном масле, подсолить. Когда вешенки будут почти готовы, отправить к ним на сковородку морковку.