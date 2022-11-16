Тягучая закуска, от которой слюнки текут: Белькович надрезает хлеб сверху, туда - чеснок, бекон, сыр

Ингредиенты:

Бекон 4 слайса

Хлеб круглый

Зелень

Чеснок 1 зубчик

Сыр 250 граммов

Сливочное масло 50 граммов

Обжарить ломтики бекона с двух сторон до золотистой корочки. Надрезать сверху хлеб крестообразно, не до конца (оставить донышко).

Смешать зелень с чесноком и распределить в прорези хлеба, нарубить мелко бекон и положить его в хлеб.

Разложить кусочки сыра и сливочное масло в прорезях хлеба, не жалеть.

Поставить в духовку на 15-20 минут на 180 градусах.