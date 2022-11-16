Тягучая закуска, от которой слюнки текут: Белькович надрезает хлеб сверху, туда - чеснок, бекон, сыр

Закуска Бельковича.

Закуска Бельковича. Фото: t.me/iambelkovich

От этой вкуснятины никто не сможет отказаться.

Саша Белькович поделился в своем Telegram-канале «Рецепты Бельковича» способом приготовления быстрой и очень аппетитной закуски из хлеба, сыра, бекона, зелени и чеснока.

«Быстрая и вкусная закуска, которая понравится каждому гостю!» - заверил телеповар.

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Ингредиенты:

  • Бекон 4 слайса
  • Хлеб круглый
  • Зелень
  • Чеснок 1 зубчик
  • Сыр 250 граммов
  • Сливочное масло 50 граммов

Обжарить ломтики бекона с двух сторон до золотистой корочки. Надрезать сверху хлеб крестообразно, не до конца (оставить донышко).

Смешать зелень с чесноком и распределить в прорези хлеба, нарубить мелко бекон и положить его в хлеб.

Разложить кусочки сыра и сливочное масло в прорезях хлеба, не жалеть.

Поставить в духовку на 15-20 минут на 180 градусах.

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