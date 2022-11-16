Тягучая закуска, от которой слюнки текут: Белькович надрезает хлеб сверху, туда - чеснок, бекон, сыр

Саша Белькович поделился в своем Telegram-канале «Рецепты Бельковича» способом приготовления быстрой и очень аппетитной закуски из хлеба, сыра, бекона, зелени и чеснока.
«Быстрая и вкусная закуска, которая понравится каждому гостю!» - заверил телеповар.
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Ингредиенты:
- Бекон 4 слайса
- Хлеб круглый
- Зелень
- Чеснок 1 зубчик
- Сыр 250 граммов
- Сливочное масло 50 граммов
Обжарить ломтики бекона с двух сторон до золотистой корочки. Надрезать сверху хлеб крестообразно, не до конца (оставить донышко).
Смешать зелень с чесноком и распределить в прорези хлеба, нарубить мелко бекон и положить его в хлеб.
Разложить кусочки сыра и сливочное масло в прорезях хлеба, не жалеть.
Поставить в духовку на 15-20 минут на 180 градусах.