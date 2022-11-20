Надоели супы? Вот решение: щи с фаршем от Бельковича

Щи с фаршем. Фото: СТС

Щи с фаршем. Фото: СТС

У главного шеф-повара СТС ушло на шесть порций 389 рублей.

Ингредиенты:

  • Фарш говяжий 400 г (240 р.)
  • Капуста белокочанная 400 г (6 р.)
  • Перец болгарский красный 1 шт. (80 р.)
  • Лук репчатый 2 шт. (6 р.)
  • Томатная паста 3 ст. ложки (18 р.)
  • Петрушка 30 г (18 р.)
  • Масло подсолнечное 10 мл (1 р.)
  • Лавровый лист 2 шт. (1 р.)
  • Паприка молотая 1 ч. ложка (2 р.)
  • Перец душистый горошком ½ ч. ложка (4 р.)
  • Вода 1,5 л
  • Соль
  • Подача:
  • Сметана 20 % 25 г (10 р.)
  • Укроп 5 г (3 р.)

Итого: 6 порций = 389 р., 1 порция = 65 р.

Приготовление:

Лук и болгарский перец нарезать соломкой. Лук обжарить в кастрюле на подсолнечном масле. Когда он станет золотистым, добавить болгарский перец.

Капусту нарезать соломкой и отправить в кастрюлю. Обжаривать все вместе 2 минуты.

Фото: СТС

Фарш отправить в кастрюлю, тщательно перемешать.

Добавить томатную пасту и пассеровать около 2 минут.

Влить в кастрюлю воду. Нарубить петрушку. Веточки добавить сразу, листья — ближе к концу. Довести суп до кипения, после чего варить 10—15 минут.

Фото: СТС

За 5 минут до готовности добавить паприку.

В готовые щи добавить нарубленные листья петрушки. Дать супу настояться 30 минут.

Налить порцию щей в тарелку, выложить сметану и посыпать укропом.

Приятного аппетита!

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