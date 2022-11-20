Надоели супы? Вот решение: щи с фаршем от Бельковича

Ингредиенты:

Фарш говяжий 400 г (240 р.)

Капуста белокочанная 400 г (6 р.)

Перец болгарский красный 1 шт. (80 р.)

Лук репчатый 2 шт. (6 р.)

Томатная паста 3 ст. ложки (18 р.)

Петрушка 30 г (18 р.)

Масло подсолнечное 10 мл (1 р.)

Лавровый лист 2 шт. (1 р.)

Паприка молотая 1 ч. ложка (2 р.)

Перец душистый горошком ½ ч. ложка (4 р.)

Вода 1,5 л

Соль

Подача:

Сметана 20 % 25 г (10 р.)

Укроп 5 г (3 р.)

Итого: 6 порций = 389 р., 1 порция = 65 р.

Приготовление:

Лук и болгарский перец нарезать соломкой. Лук обжарить в кастрюле на подсолнечном масле. Когда он станет золотистым, добавить болгарский перец.

Капусту нарезать соломкой и отправить в кастрюлю. Обжаривать все вместе 2 минуты.