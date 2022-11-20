Надоели супы? Вот решение: щи с фаршем от Бельковича

Ингредиенты:
- Фарш говяжий 400 г (240 р.)
- Капуста белокочанная 400 г (6 р.)
- Перец болгарский красный 1 шт. (80 р.)
- Лук репчатый 2 шт. (6 р.)
- Томатная паста 3 ст. ложки (18 р.)
- Петрушка 30 г (18 р.)
- Масло подсолнечное 10 мл (1 р.)
- Лавровый лист 2 шт. (1 р.)
- Паприка молотая 1 ч. ложка (2 р.)
- Перец душистый горошком ½ ч. ложка (4 р.)
- Вода 1,5 л
- Соль
- Подача:
- Сметана 20 % 25 г (10 р.)
- Укроп 5 г (3 р.)
Итого: 6 порций = 389 р., 1 порция = 65 р.
Приготовление:
Лук и болгарский перец нарезать соломкой. Лук обжарить в кастрюле на подсолнечном масле. Когда он станет золотистым, добавить болгарский перец.
Капусту нарезать соломкой и отправить в кастрюлю. Обжаривать все вместе 2 минуты.
Фото: СТС
Фарш отправить в кастрюлю, тщательно перемешать.
Добавить томатную пасту и пассеровать около 2 минут.
Влить в кастрюлю воду. Нарубить петрушку. Веточки добавить сразу, листья — ближе к концу. Довести суп до кипения, после чего варить 10—15 минут.
Фото: СТС
За 5 минут до готовности добавить паприку.
В готовые щи добавить нарубленные листья петрушки. Дать супу настояться 30 минут.
Налить порцию щей в тарелку, выложить сметану и посыпать укропом.
Приятного аппетита!