Фирменные чебуреки из капусты от Бельковича

В отдельной миске взбить куриные яйца с водой.

С размякшей капусты аккуратно снять листья и отдельно отправить их в кипяток еще на 5 минут. Затем у каждого листа отбить молоточком жесткую белую часть.

Фарш выложить на одну половину капустного листа тонким слоем. Другой половиной накрыть сверху, чтобы «закрыть» чебурек. Сформировать из каждого листа по чебуреку.

Чебуреки сначала обвалять в муке. Затем опустить во взбитые яйца, после — обвалять в перемолотых хлопьях.