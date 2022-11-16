Фирменные чебуреки из капусты от Бельковича

Ингредиенты:
- Фарш из свинины и говядины 400 г (164 р.)
- Капуста белокочанная 4 листа (2 р.)
- Лук репчатый ½ шт. (1 р.)
- Куриные яйца 2 шт. (16 р.)
- Кукурузные хлопья несладкие 100 г (30 р.)
- Масло подсолнечное 150 мл (18 р.)
- Мука 50 г (3 р.)
- Вода 100 мл
- Соль
- Перец
- Подача:
- Сметана 20 % 25 г (10 р.)
- Петрушка 5 г (3 р.)
Итого: 4 чебурека = 247 р., 1 чебурек = 62 р.
Приготовление:
У капусты вырезать кочерыжку. Кочан отправить в кипящую воду на 10 минут.
Кукурузные хлопья перемолоть в куттере.
Лук перебить в куттере до консистенции пюре, затем замешать его с фаршем. Посолить и поперчить.
Фото: СТС
В отдельной миске взбить куриные яйца с водой.
С размякшей капусты аккуратно снять листья и отдельно отправить их в кипяток еще на 5 минут. Затем у каждого листа отбить молоточком жесткую белую часть.
Фарш выложить на одну половину капустного листа тонким слоем. Другой половиной накрыть сверху, чтобы «закрыть» чебурек. Сформировать из каждого листа по чебуреку.
Чебуреки сначала обвалять в муке. Затем опустить во взбитые яйца, после — обвалять в перемолотых хлопьях.
Фото: СТС
Обжарить чебуреки на подсолнечном масле по минуте с каждой стороны. Сначала жарить стороной, где шов, чтобы он запечатался.
Выложить готовые чебуреки на бумажные полотенца, чтобы стек лишний жир.
Чебурек положить на тарелку. Рядом выложить сметану. Украсить листьями петрушки.
Приятного аппетита!