Как готовят пирожки разные народы мира

Эчпочмак

Татарский (и башкирский) печеный треугольник с мясом и картошкой. Мясо берите какое есть, кроме фарша (традиционно баранина, говядина или любая птица).

НАДО (на 12 шт.): 400 г мяса · 2,5 стакана муки · 2 картофелины · 100 г сливочного масла · 1 луковица · соль · перец · 1/2 ч. ложки сахара · 1 желток · 2 ст. ложки сметаны · 1/2 стакана кефира · пучок укропа · полстакана бульона или еще 1 ст. ложка сливочного масла.

ГОТОВИМ:

1. Смешиваем кефир, сметану, добавляем по 1/2 ч. ложки соли и сахара, добавляем растопленное масло и перемешиваем.

2. В несколько приемов вводим просеянную муку.

3. Замешиваем мягкое, эластичное, почти нелипкое тесто. Убираем в холодильник на полчаса.

4. Делаем начинку: луковицу и укроп мелко шинкуем, картофель и мясо режем мелкими кубиками. Все смешиваем, солим и перчим.

5. Тесто раскатываем в колбаску, делим на 12 кусков, скатываем их в шарики размером с теннисный мячик. Припудриваем стол мукой и раскатываем каждый шарик в круг диаметром примерно 15 см. Кладем в центр столовую ложку начинки (с горкой) и лепим треугольники с отверстием посередине.

6. Смазываем треугольники взбитым желтком и наливаем в каждый эчпочмак ложку бульона или смеси растопленного сливочного масла и кипятка (для сочности). Выпекаем 40 минут при температуре 190 °С.

7. В готовые треугольники заливаем еще по ложке бульона (или смеси масла и воды) и подаем горячими.

Бурекас