Как готовят пирожки разные народы мира

Эчпочмак
Татарский (и башкирский) печеный треугольник с мясом и картошкой. Мясо берите какое есть, кроме фарша (традиционно баранина, говядина или любая птица).
НАДО (на 12 шт.): 400 г мяса · 2,5 стакана муки · 2 картофелины · 100 г сливочного масла · 1 луковица · соль · перец · 1/2 ч. ложки сахара · 1 желток · 2 ст. ложки сметаны · 1/2 стакана кефира · пучок укропа · полстакана бульона или еще 1 ст. ложка сливочного масла.
ГОТОВИМ:
1. Смешиваем кефир, сметану, добавляем по 1/2 ч. ложки соли и сахара, добавляем растопленное масло и перемешиваем.
2. В несколько приемов вводим просеянную муку.
3. Замешиваем мягкое, эластичное, почти нелипкое тесто. Убираем в холодильник на полчаса.
4. Делаем начинку: луковицу и укроп мелко шинкуем, картофель и мясо режем мелкими кубиками. Все смешиваем, солим и перчим.
5. Тесто раскатываем в колбаску, делим на 12 кусков, скатываем их в шарики размером с теннисный мячик. Припудриваем стол мукой и раскатываем каждый шарик в круг диаметром примерно 15 см. Кладем в центр столовую ложку начинки (с горкой) и лепим треугольники с отверстием посередине.
6. Смазываем треугольники взбитым желтком и наливаем в каждый эчпочмак ложку бульона или смеси растопленного сливочного масла и кипятка (для сочности). Выпекаем 40 минут при температуре 190 °С.
7. В готовые треугольники заливаем еще по ложке бульона (или смеси масла и воды) и подаем горячими.
Бурекас
Фото: Shutterstock
Турецко-израильские пирожки из слоеного теста. Картофельное пюре в качестве начинки можно заменить на сыр.
НАДО (на 6 порций): Тесто: 600 г муки · 200 мл кефира · 150 г сливочного масла · 1 ст. ложка растительного масла · 1 ст. ложка уксуса. Начинка: 300 г картофеля · 2 ст. ложки молока · 100 г шпината · соль · перец · 1 яйцо для смазывания · 1 ст. ложка кунжута для посыпки.
ГОТОВИМ:
1. Муку просеиваем, добавляем размягченное сливочное масло и кефир, перемешиваем.
2. Добавляем уксус и растительное масло, замешиваем довольно крутое тесто и отправляем в холодильник на 30 минут.
3. Картофель варим в подсоленной воде, делаем пюре на молоке. Добавляем нарезанный шпинат.
4. Тесто раскатываем толщиной 5 мм и нарезаем квадратами. Выкладываем начинку на половину квадрата и накрываем свободной частью так, чтобы получились треугольники. Защипывать не нужно.
5. Смазываем пирожки взбитым яйцом и посыпаем кунжутом. Выпекаем 20 - 30 минут при температуре 180 °С.
Эмпанадас
Фото: Shutterstock
Печеные или, как в нашем случае, жареные испанские и латиноамериканские пирожки.
НАДО (на 6 порций): Тесто: 350 г муки · 100 г сливочного масла · 125 мл сливок · 1 ч. ложка соли · 1 ч. ложка сахара · 1/2 ч. ложки разрыхлителя · 1 ч. ложка уксуса · 1 яйцо.
Начинка: 400 г говяжьего фарша · 2 яйца · 1 сладкий перец · 1 луковица · 1 помидор · 3 зубчика чеснока · 40 г оливок · 1 ч. ложка паприки · 1 ч. ложка сушеного базилика · немного свежей петрушки · соль · перец. Растительное масло для жарки.
ГОТОВИМ:
1. Просеиваем муку, добавляем разрыхлитель, сахар и соль, перемешиваем. Натираем сливочное масло и пальцами перетираем в крошку.
2. Добавляем яйцо, уксус, сливки и замешиваем тесто. Заворачиваем его в пленку и оставляем на полчаса при комнатной температуре.
3. Обжариваем на масле мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавляем чеснок, нарезанный сладкий перец, измельченный помидор, базилик, перец, паприку, соль, жарим пару минут.
4. Добавляем фарш, разбиваем комочки, перемешиваем. Тушим, помешивая, под крышкой до готовности фарша и испарения лишней жидкости.
5. В готовый фарш с овощами добавляем нарезанные яйца и зелень, перемешиваем, даем остыть.
6. Тесто раскатываем в пласт толщиной 3 - 4 мм,
подходящей пиалой или кружкой вырезаем кружки диаметром примерно 12 см. Выкладываем на половину кружка начинку, накрываем второй половинкой и защипываем края или придавливаем зубьями вилки.
7. Жарим эмпанадас в разогретом масле, как чебуреки, до красивой корочки (а если в духовке, то запекать около 25 - 30 минут при температуре 200 °С, предварительно смазав яйцом).