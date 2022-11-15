Запеканка из куриной грудки с картошкой на сковороде от Бельковича

Ингредиенты:
- Картофель 600 г (16 р.)
- Филе куриной грудки 300 г (106 р.)
- Моцарелла 150 г (132 р.)
- Лук шалот 1 шт. (31 р.)
- Куриное яйцо 1 шт. (8 р.)
- Подсолнечное масло 15 мл (2 р.)
- Грибы белые сушеные 5 г (44 р.)
- Орегано сушеный 1 ч. ложка (11 р.)
- Соль
- Перец
- Соус:
- Сметана 20 % 3 ст. ложки (22 р.)
- Петрушка 15 г (10 р.)
- Аджика 1,5 ч. ложки (1 р.)
Итого: 6 кусочков = 383 р., 1 кусочек = 64 р.
Приготовление:
Картошку и моцареллу натереть на крупной терке. Разбить куриное яйцо, добавить орегано, мелко нарезать лук.
Замороженное филе куриной грудки натереть на крупной терке и замешать с картофельной массой. Посолить и поперчить, добавить сушеные грибы.
Фото: СТС
Запеканку обжарить на подсолнечном масле. Когда картошка внизу поджарится, перевернуть запеканку.
Уменьшить огонь и накрыть крышкой на 15 минут. Затем дать прожариться без крышки 1 минуту, чтобы ушла лишняя влага.
Соус: сметану перемешать с аджикой. Добавить нарубленную петрушку.
Фото: СТС
Запеканку положить на тарелку и разрезать на порционные кусочки. Выложить сметанный соус и украсить зеленью.
Приятного аппетита!