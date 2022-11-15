Запеканка из куриной грудки с картошкой на сковороде от Бельковича

Запеканка. Фото: СТС

Запеканка. Фото: СТС

У главного шеф-повара СТС ушло на шесть порций 383 рубля.

Ингредиенты:

  • Картофель 600 г (16 р.)
  • Филе куриной грудки 300 г (106 р.)
  • Моцарелла 150 г (132 р.)
  • Лук шалот 1 шт. (31 р.)
  • Куриное яйцо 1 шт. (8 р.)
  • Подсолнечное масло 15 мл (2 р.)
  • Грибы белые сушеные 5 г (44 р.)
  • Орегано сушеный 1 ч. ложка (11 р.)
  • Соль
  • Перец
  • Соус:
  • Сметана 20 % 3 ст. ложки (22 р.)
  • Петрушка 15 г (10 р.)
  • Аджика 1,5 ч. ложки (1 р.)

Итого: 6 кусочков = 383 р., 1 кусочек = 64 р.

Приготовление:

Картошку и моцареллу натереть на крупной терке. Разбить куриное яйцо, добавить орегано, мелко нарезать лук.

Замороженное филе куриной грудки натереть на крупной терке и замешать с картофельной массой. Посолить и поперчить, добавить сушеные грибы.

Фото: СТС

Запеканку обжарить на подсолнечном масле. Когда картошка внизу поджарится, перевернуть запеканку.

Уменьшить огонь и накрыть крышкой на 15 минут. Затем дать прожариться без крышки 1 минуту, чтобы ушла лишняя влага.

Соус: сметану перемешать с аджикой. Добавить нарубленную петрушку.

Фото: СТС

Запеканку положить на тарелку и разрезать на порционные кусочки. Выложить сметанный соус и украсить зеленью.

Приятного аппетита!

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