Запеканка из куриной грудки с картошкой на сковороде от Бельковича

Запеканку обжарить на подсолнечном масле. Когда картошка внизу поджарится, перевернуть запеканку.

Уменьшить огонь и накрыть крышкой на 15 минут. Затем дать прожариться без крышки 1 минуту, чтобы ушла лишняя влага.

Соус: сметану перемешать с аджикой. Добавить нарубленную петрушку.