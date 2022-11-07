Простой рецепт! Как сделать тоненькие лепешки на кефире с курицей по Емельяненко

Известный шеф-повар и ведущий Василий Емельяненко поделился в Telegram-канале «Шеф-повар Василий Емельяненко» способом приготовления тонких лепешек на кефире, которые он готовит с курицей.
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«Рецепт простой, доступный, без совиных перьев и копыт единорогов», - сказал кулинар.
Ингредиенты:
- Куриное бедро - 1 шт.
- Сыр - 100 г
- Кефир – 0,5 л
- Яйцо - 1 шт.
- Лук зеленый - небольшой пучок
- Сода пищевая – 0,5 ч. ложки
- Мука - 100 г
- Имбирь - небольшой кусочек
- Соевый соус - 1 ст. ложка
- Растительное масло
- Соль - по вкусу
- Перец - по вкусу
С куриного бедра снять мякоть, мелко порубить в фарш. На терке натереть сыр и мелко нарезать зеленый лук. В лук разбить одно яйцо, по вкусу посолить, поперчить, перемешать.
Туда же положить сыр, фарш, половину чайной ложки соды и муку, перемешать.
Для аромата добавить максимально мелко нарезанный кусочек имбиря. Налить туда же кефир, соевый соус и все тщательно перемешать.
На разогретую сковороду налить небольшое количество растительного масла и положить тонкий слой смеси. Жарить до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые лепешки свернуть в трубочку, подать к столу со сметаной.