Простой рецепт! Как сделать тоненькие лепешки на кефире с курицей по Емельяненко

С куриного бедра снять мякоть, мелко порубить в фарш. На терке натереть сыр и мелко нарезать зеленый лук. В лук разбить одно яйцо, по вкусу посолить, поперчить, перемешать.

Туда же положить сыр, фарш, половину чайной ложки соды и муку, перемешать.

Для аромата добавить максимально мелко нарезанный кусочек имбиря. Налить туда же кефир, соевый соус и все тщательно перемешать.

На разогретую сковороду налить небольшое количество растительного масла и положить тонкий слой смеси. Жарить до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые лепешки свернуть в трубочку, подать к столу со сметаной.