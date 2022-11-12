Необычные рецепты этой недели

Галета с яблоками

На рынках и даже в магазинах полно свежих российских яблок. А многие собрали свой урожай. Самое время готовить блюдо французских крестьян - яблочную галету. Теста в нем мало, и оно очень тонкое. Галета выпекается без формы и получается не идеально ровная - так и положено, ведь это деревенский десерт.

НАДО (на 8 порций): 165 г пшеничной муки · 90 г сливочного масла · 1/4 ч. ложки соли · 4 ст. ложки воды. Начинка: 900 г достаточно твердых яблок · 50 г сахара · 30 г сливочного масла · цедра 1 лимона. При желании: корица · лепестки миндаля. Для смазывания: 1 желток.

Для украшения: столовая ложка сахарной пудры.

ГОТОВИМ:

1. Чуть размягченное масло режем кусочками и кладем в просеянную муку. Добавляем соль. Пальцами растираем все в крошку (а можно и в блендере).

2. Добавляем холодную воду и замешиваем эластичное тесто. Формируем шар или лепешку и убираем в холодильник на 30 минут.

3. Яблоки моем, чистим, удаляем сердцевину, режем нетолстыми дольками (примерно 3 - 4 мм).

4. Тесто раскатываем в круг примерно 38 - 40 см в диаметре. Наматываем его на скалку и переносим на противень с пергаментом.

5. Выкладываем яблоки дольками, не доходя до края 4 - 5 см.

6. Посыпаем яблоки сахаром (или сахаром с корицей), хаотично выкладываем нарезанные 30 г сливочного масла. Свободный край теста кладем поверх яблок, формируя бортик.

7. Смазываем тесто взбитым желтком при помощи кисточки.

8. Выпекаем 45 - 50 минут при температуре 180 °С.

9. Даем чуть остыть, посыпаем сахарной пудрой и подаем.Аппетитный белорусский драник можно сделать еще и сытным, добавив белка, полезных жиров и клетчатки. Блюдо можно приготовить с вечера на завтрак. Класть внутрь необязательно именно то, что в рецепте. Используйте что есть: колбасу, пастрому, отварное мясо, шпинат, грибы...

Большой драник с яйцом, ветчиной, сыром и зеленью