Необычные рецепты этой недели

Галета с яблоками
На рынках и даже в магазинах полно свежих российских яблок. А многие собрали свой урожай. Самое время готовить блюдо французских крестьян - яблочную галету. Теста в нем мало, и оно очень тонкое. Галета выпекается без формы и получается не идеально ровная - так и положено, ведь это деревенский десерт.
НАДО (на 8 порций): 165 г пшеничной муки · 90 г сливочного масла · 1/4 ч. ложки соли · 4 ст. ложки воды. Начинка: 900 г достаточно твердых яблок · 50 г сахара · 30 г сливочного масла · цедра 1 лимона. При желании: корица · лепестки миндаля. Для смазывания: 1 желток.
Для украшения: столовая ложка сахарной пудры.
ГОТОВИМ:
1. Чуть размягченное масло режем кусочками и кладем в просеянную муку. Добавляем соль. Пальцами растираем все в крошку (а можно и в блендере).
2. Добавляем холодную воду и замешиваем эластичное тесто. Формируем шар или лепешку и убираем в холодильник на 30 минут.
3. Яблоки моем, чистим, удаляем сердцевину, режем нетолстыми дольками (примерно 3 - 4 мм).
4. Тесто раскатываем в круг примерно 38 - 40 см в диаметре. Наматываем его на скалку и переносим на противень с пергаментом.
5. Выкладываем яблоки дольками, не доходя до края 4 - 5 см.
6. Посыпаем яблоки сахаром (или сахаром с корицей), хаотично выкладываем нарезанные 30 г сливочного масла. Свободный край теста кладем поверх яблок, формируя бортик.
7. Смазываем тесто взбитым желтком при помощи кисточки.
8. Выпекаем 45 - 50 минут при температуре 180 °С.
9. Даем чуть остыть, посыпаем сахарной пудрой и подаем.Аппетитный белорусский драник можно сделать еще и сытным, добавив белка, полезных жиров и клетчатки. Блюдо можно приготовить с вечера на завтрак. Класть внутрь необязательно именно то, что в рецепте. Используйте что есть: колбасу, пастрому, отварное мясо, шпинат, грибы...
Большой драник с яйцом, ветчиной, сыром и зеленью
Фото: Shutterstock
Аппетитный белорусский драник можно сделать еще и сытным, добавив белка, полезных жиров и клетчатки. Блюдо можно приготовить с вечера на завтрак. Класть внутрь необязательно именно то, что в рецепте. Используйте что есть: колбасу, пастрому, отварное мясо, шпинат, грибы…
НАДО (на 1 - 2 порции): 1 крупная картофелина · соль · перец · щепотка розмарина · 2 яйца · по 2 ломтика сыра и ветчины · 2 ст. ложки муки · немного рубленой зелени · масло для жарки.
ГОТОВИМ:
1. Картофель моем, чистим и натираем на мелкой терке. Заливаем холодной водой, перемешиваем и отжимаем.
2. Отжатый картофель солим-перчим, добавляем розмарин, яйцо и муку, перемешиваем.
3. На разогретую сковороду с маслом выкладываем картофельную массу и разравниваем лопаткой по всей площади. Жарим на среднем огне до румяности и переворачиваем.
4. Лопаткой слегка продавливаем диаметр - для будущего сгиба, чтобы драник потом не сломался.
5. Второе яйцо чуть взбиваем и выливаем на всю поверхность драника.
6. На половинку драника выкладываем зелень, ломтики ветчины и сыра (все должно быть плоским).
7. Лопаткой и вилкой складываем драник пополам по линии сгиба и жарим до достаточной румяности низа. Затем переворачиваем и доводим до готовности.
8. Подаем со свежими овощами и зеленью. Драник выходит большой - разрезав его надвое, вы получите две порции.
Ирландское рагу с пивом
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 порций): 700 г баранины (или говядины) · 3 луковицы · 2 морковки · 600 г картофеля · 3 зубчика чеснока · 2 лавровых листа · соль по вкусу · 2 ст. ложки растительного масла · 1 ч. ложки сушеного тимьяна · 500 мл темного пива · 1/2 ч. ложки черного перца · зелень для подачи.
Подпишитесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
ГОТОВИМ:
1. Мясо режем довольно крупно, обжариваем на масле на сильном огне прямо в казане до румяной корочки и выпаривания лишней влаги.
2. Лук режем полукольцами, морковь - достаточно крупной соломкой. Отправляем к мясу, перемешиваем, тушим 5 минут.
3. Вливаем пиво - оно должно покрыть мясо. Доводим до кипения и тушим 1 час без крышки. Пиво будет постепенно испаряться, передавая свой аромат мясу.
4. Доливаем стакан кипятка и тушим еще 1 час до мягкости мяса - уже под крышкой.