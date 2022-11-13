Шведские фрикадельки c брусничным и сливочным соусом от Бельковича

Фрикадельки от Бельковича. Фото: СТС

Фрикадельки от Бельковича. Фото: СТС

У главного шеф-повара СТС ушло на три порции 373 рубля.

Ингредиенты:

Фрикадельки:

  • Говядина 150 г (94 р.)
  • Свинина 150 г (48 р.)
  • Лук репчатый ½ шт. (1 р.)
  • Хлеб пшеничный 60 г (7 р.)
  • Сливки 20 % 60 мл (22 р.)
  • Яйцо куриное ½ шт. (8 р.)
  • Сухари панировочные 20 г (2 р.)
  • Масло подсолнечное 20 мл (2 р.)
  • Перец белый молотый 1 ч. ложка (36 р.)
  • Соль

Гарнир:

  • Картофель 800 г (19 р.)

Брусничный соус:

  • Брусника замороженная 150 г (100 р.)
  • Сахар 2,5 ст. ложки (4 р.)
  • Крахмал 1 ч. ложка (1 р.) 
  • Вода 50 мл

Белый основной соус:

  • Масло сливочное 30 г (27 р.)
  • Мука 1,5 ст. ложки (2 р.)
  • Вода 200 мл
  • Соль

Итого: 3 порции = 373 р., 1 порция = 124 р.

Приготовление:

Картошку почистить и отварить.

Мякиш хлеба залить сливками.

Фото: СТС

Говядину нарезать крупными кусочками и перебить в блендере. То же самое проделать со свининой.

Лук и хлеб со сливками также перебить в блендере. Получившуюся массу соединить с мясом.

Взбить куриное яйцо, половину влить в фарш. Добавить белый перец и посолить. Вымесить фарш до однородной консистенции.

Сформировать из фарша фрикадельки. Обвалять их в панировочных сухарях и обжарить на подсолнечном масле. При необходимости — подливать масло.

Фото: СТС

В сотейник влить подсолнечное масло, оставшееся после фрикаделек. Добавить сливочное и растопить его, после чего всыпать муку. Пассировать до появления золотистого цвета и орехового аромата.

Добавить в сотейник воду (200 мл) при постоянном помешивании венчиком. Посолить и довести до кипения.

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Замороженную бруснику отправить сковородку. Добавить сахар и воду (50 мл). Довести до кипения. Часть ягод раздавить, часть — оставить целыми.

Крахмал развести в воде и влить в брусничный соус.
На тарелку выложить картошку и фрикадельки. Белым соусом полить фрикадельки, а брусничный выложить с краю.

Приятного аппетита!

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