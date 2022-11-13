Шведские фрикадельки c брусничным и сливочным соусом от Бельковича

Ингредиенты:
Фрикадельки:
- Говядина 150 г (94 р.)
- Свинина 150 г (48 р.)
- Лук репчатый ½ шт. (1 р.)
- Хлеб пшеничный 60 г (7 р.)
- Сливки 20 % 60 мл (22 р.)
- Яйцо куриное ½ шт. (8 р.)
- Сухари панировочные 20 г (2 р.)
- Масло подсолнечное 20 мл (2 р.)
- Перец белый молотый 1 ч. ложка (36 р.)
- Соль
Гарнир:
- Картофель 800 г (19 р.)
Брусничный соус:
- Брусника замороженная 150 г (100 р.)
- Сахар 2,5 ст. ложки (4 р.)
- Крахмал 1 ч. ложка (1 р.)
- Вода 50 мл
Белый основной соус:
- Масло сливочное 30 г (27 р.)
- Мука 1,5 ст. ложки (2 р.)
- Вода 200 мл
- Соль
Итого: 3 порции = 373 р., 1 порция = 124 р.
Приготовление:
Картошку почистить и отварить.
Мякиш хлеба залить сливками.
Фото: СТС
Говядину нарезать крупными кусочками и перебить в блендере. То же самое проделать со свининой.
Лук и хлеб со сливками также перебить в блендере. Получившуюся массу соединить с мясом.
Взбить куриное яйцо, половину влить в фарш. Добавить белый перец и посолить. Вымесить фарш до однородной консистенции.
Сформировать из фарша фрикадельки. Обвалять их в панировочных сухарях и обжарить на подсолнечном масле. При необходимости — подливать масло.
Фото: СТС
В сотейник влить подсолнечное масло, оставшееся после фрикаделек. Добавить сливочное и растопить его, после чего всыпать муку. Пассировать до появления золотистого цвета и орехового аромата.
Добавить в сотейник воду (200 мл) при постоянном помешивании венчиком. Посолить и довести до кипения.
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Замороженную бруснику отправить сковородку. Добавить сахар и воду (50 мл). Довести до кипения. Часть ягод раздавить, часть — оставить целыми.
Крахмал развести в воде и влить в брусничный соус.
На тарелку выложить картошку и фрикадельки. Белым соусом полить фрикадельки, а брусничный выложить с краю.
Приятного аппетита!