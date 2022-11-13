Шведские фрикадельки c брусничным и сливочным соусом от Бельковича

В сотейник влить подсолнечное масло, оставшееся после фрикаделек. Добавить сливочное и растопить его, после чего всыпать муку. Пассировать до появления золотистого цвета и орехового аромата.

Добавить в сотейник воду (200 мл) при постоянном помешивании венчиком. Посолить и довести до кипения.

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