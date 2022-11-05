Любимый десерт королевы: как приготовить панкейки, которые обожала Елизавета II

Испечь панкейки, как у королевы Англии, проще, чем казалось. Знаменитые толстые блинчики с сахарной пудрой можно приготовить, следуя советам Елизаветы II.
Для начала нужно приготовить все необходимые ингредиенты: четыре чашки муки, четыре ст.л. сахарной пудры, две чашки молока, два яйца, две ч.л. соды, три ч.л. винного камня, две ст.л. растопленного сливочного масла.
Кстати, соду с винным камнем можно заменить пятью ч.л. разрыхлителя.
«Рецепт рассчитан на 16 человек, но когда гостей меньше, я кладу меньше муки и молока, а все остальные ингредиенты использую в той пропорции, которая указана в рецепте», – отмечала Елизавета.
Необходимо взбить яйца, сахар и чашку молока. Затем всыпать в смесь муку, постепенно добавляя оставшееся молоко.
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Далее в смесь нужно влить растопленное масло и винный камень. И затем можно выпекать блинчики на раскаленной сковороде. По форме они будут напоминать оладьи.
«Я пробовала заменить сахарную пудру «золотистым сиропом» (густой сироп, который получают из сахарного тростника или сахарной свеклы – прим. ред.) и патокой – получается тоже хорошо». Или вот еще один ее совет по приготовлению: «Смесь нужно хорошо взбить, и она не должна долго стоять перед приготовлением», – передели слова королевы в peopletalk.ru.