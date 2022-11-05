Любимый десерт королевы: как приготовить панкейки, которые обожала Елизавета II

Необходимо взбить яйца, сахар и чашку молока. Затем всыпать в смесь муку, постепенно добавляя оставшееся молоко.

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Далее в смесь нужно влить растопленное масло и винный камень. И затем можно выпекать блинчики на раскаленной сковороде. По форме они будут напоминать оладьи.