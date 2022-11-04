Похудевшая на 8 килограммов Хмельницкая раскрыла рецепт фирменного салатика: капуста, курица, редис

Актриса Алена Хмельницкая похвасталась в личном блоге, что похудела всего за месяц на 8 килограммов. И поделилась рецептом фирменного салатика из капусты, птицы, редиса и яблока. Она заверила, что закуска понравится многим. И готовится она без майонеза!
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«Очень вкусный салатик!» - утверждает Хмельницкая.
Ингредиенты:
- Капуста красная
- Морковка
- Редисочка (тонкими кружочками)
- Яблоко (длинными полосками)
- Курица или индейка вареная или запеченная (длинными кусочками)
- Микрозелень
- Грейпфрут (немного)
- Апельсин для пикантности - кусочками отделенными от пленки (немного)
- Грецкий орех (2 штуки на пиалу) порезанный
- Виноград (5-6 ягод на пиалу), порезанных пополам
- Салат айсберг (можно и другой, но не жесткие листья)
«Все можно добавлять по вкусу, кто что больше любит!» - уточнила Алена Хмельницкая.
Сделать заправку, смешав оливковое масло, сок лимона, соль, перец, чуть горчицы с семенами, капельку меда.
Ингредиенты смешать и заправить приготовленным соусом.
«Съешьте мало, но с удовольствием, наслаждаясь яркими вкусами и бережным и уважительным отношением к самим себе», - посоветовала Хмельницкая.
Салатик Хмельницкой. Фото: соцсети Алены Хмельницкой