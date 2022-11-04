Похудевшая на 8 килограммов Хмельницкая раскрыла рецепт фирменного салатика: капуста, курица, редис

Алена Хмельницкая.

Алена Хмельницкая. Фото: Global Look Press

Алена Хмельницкая заверила, что закуска получается очень вкусной.

Актриса Алена Хмельницкая похвасталась в личном блоге, что похудела всего за месяц на 8 килограммов. И поделилась рецептом фирменного салатика из капусты, птицы, редиса и яблока. Она заверила, что закуска понравится многим. И готовится она без майонеза!

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«Очень вкусный салатик!» - утверждает Хмельницкая.

Ингредиенты:

  • Капуста красная
  • Морковка
  • Редисочка (тонкими кружочками)
  • Яблоко (длинными полосками)
  • Курица или индейка вареная или запеченная (длинными кусочками)
  • Микрозелень
  • Грейпфрут (немного)
  • Апельсин для пикантности - кусочками отделенными от пленки (немного)
  • Грецкий орех (2 штуки на пиалу) порезанный
  • Виноград (5-6 ягод на пиалу), порезанных пополам
  • Салат айсберг (можно и другой, но не жесткие листья)

«Все можно добавлять по вкусу, кто что больше любит!» - уточнила Алена Хмельницкая.

Сделать заправку, смешав оливковое масло, сок лимона, соль, перец, чуть горчицы с семенами, капельку меда.

Ингредиенты смешать и заправить приготовленным соусом.

«Съешьте мало, но с удовольствием, наслаждаясь яркими вкусами и бережным и уважительным отношением к самим себе», - посоветовала Хмельницкая.

Салатик Хмельницкой. Фото: соцсети Алены Хмельницкой

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