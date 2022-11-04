Похудевшая на 8 килограммов Хмельницкая раскрыла рецепт фирменного салатика: капуста, курица, редис

Актриса Алена Хмельницкая похвасталась в личном блоге, что похудела всего за месяц на 8 килограммов. И поделилась рецептом фирменного салатика из капусты, птицы, редиса и яблока. Она заверила, что закуска понравится многим. И готовится она без майонеза!

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