Никто не догадается, что из печенья! Как приготовить вкусный шоколадный торт без выпечки по Бельковичу

Торт.

Торт. Фото: Global Look Press

Этот вкус все запомнят надолго.

Телеповар Саша Белькович поделился в своем Telegram-канале «Рецепты Бельковича» рецептом вкуснейшего шоколадно-апельсинового тортика без выпечки. Нужно только приготовить крем для заливки, а вместо коржей используется печенье.

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Ингредиенты:

  • Молоко 500 мл
  • Печенье шоколадное 315 г
  • Шоколад молочный 65 г
  • Апельсин 1 шт.
  • Яйца куриные 2 шт.
  • Сахар 120 г
  • Кукурузный крахмал 65 г
  • Масло сливочное 30 г
  • Ванильный сахар 10 г
  • Масло подсолнечное 2 ст. ложки

В молоко (250 мл) добавляем сахар, цедру и сок апельсина, а также ванильный сахар. Разбиваем куриные яйца, перемешиваем и насыпаем крахмал.

Ставим состав на огонь. При постоянном помешивании постепенно вливаем в раствор оставшееся (250 мл). Нагреваем до загустения крема. В загустевший крем вмешиваем сливочное масло.

Часть крема выкладываем на дно прямоугольной формы. Сверху кладем слой печенья. Собираем таким образом торт, чередуя слои.

Растапливаем шоколад на водяной бане. Затем добавляем в него подсолнечное масло.

Покрываем торт шоколадом и убираем в холодильник на 2 часа.

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