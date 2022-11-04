Никто не догадается, что из печенья! Как приготовить вкусный шоколадный торт без выпечки по Бельковичу

Телеповар Саша Белькович поделился в своем Telegram-канале «Рецепты Бельковича» рецептом вкуснейшего шоколадно-апельсинового тортика без выпечки. Нужно только приготовить крем для заливки, а вместо коржей используется печенье.
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Ингредиенты:
- Молоко 500 мл
- Печенье шоколадное 315 г
- Шоколад молочный 65 г
- Апельсин 1 шт.
- Яйца куриные 2 шт.
- Сахар 120 г
- Кукурузный крахмал 65 г
- Масло сливочное 30 г
- Ванильный сахар 10 г
- Масло подсолнечное 2 ст. ложки
В молоко (250 мл) добавляем сахар, цедру и сок апельсина, а также ванильный сахар. Разбиваем куриные яйца, перемешиваем и насыпаем крахмал.
Ставим состав на огонь. При постоянном помешивании постепенно вливаем в раствор оставшееся (250 мл). Нагреваем до загустения крема. В загустевший крем вмешиваем сливочное масло.
Часть крема выкладываем на дно прямоугольной формы. Сверху кладем слой печенья. Собираем таким образом торт, чередуя слои.
Растапливаем шоколад на водяной бане. Затем добавляем в него подсолнечное масло.
Покрываем торт шоколадом и убираем в холодильник на 2 часа.