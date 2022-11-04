Никто не догадается, что из печенья! Как приготовить вкусный шоколадный торт без выпечки по Бельковичу

В молоко (250 мл) добавляем сахар, цедру и сок апельсина, а также ванильный сахар. Разбиваем куриные яйца, перемешиваем и насыпаем крахмал.

Ставим состав на огонь. При постоянном помешивании постепенно вливаем в раствор оставшееся (250 мл). Нагреваем до загустения крема. В загустевший крем вмешиваем сливочное масло.

Часть крема выкладываем на дно прямоугольной формы. Сверху кладем слой печенья. Собираем таким образом торт, чередуя слои.

Растапливаем шоколад на водяной бане. Затем добавляем в него подсолнечное масло.

Покрываем торт шоколадом и убираем в холодильник на 2 часа.