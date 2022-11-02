Очень аппетитно: как Белькович из тыквы и яблочка делает яркие и вкусные оладушки

Саша Белькович научил на своем YouTube-канале Sasha Belkovich, как приготовить вкуснейшие оладушки из тыквы с минимумом муки. Это сладкий десертный вариант, который никого не оставит равнодушным, заверил телеповар.

Ингредиенты:

тыква — 350 г,

яблоко — 2 шт.,

яйцо — 1 шт.,

сахар — 1,5 ст. л.,

корица — 1/3 ч. л.,

мука — 100 г,

растит. масло — 30 г,

соль — 2 щепотки,

сметана и мед при подаче.

Очистить тыкву, натереть на крупной терке, подсолить (выйдет сок и уйдет меньше муки), оставить на 5 минут.

Отжать от сока. Натереть в тыкву яблоко на крупной терке, размешать, вбить яйцо, положить сахар, корицу, размешать.

Положить муку, перемешать и пожарить до золотистой корочки на растительном масле, выкладывая ложкой и формируя оладушки.

Подавать со сметаной, медом, можно посыпать тыквенными семечками.