«А так можно было?»: хреновый суп от Бельковича

Суп из хрена. Фото: СТС

Суп из хрена. Фото: СТС

У главного шеф-повара СТС ушло на шесть порций 249 рублей.

Ингредиенты:

  • Картофель 500 г (12 р.)
  • Лук репчатый 1 шт. (3 р.)
  • Хрен корневой 50 г (60 р.)
  • Куриное яйцо 1 шт. (8 р.)
  • Сливки 20 % 100 мл (36 р.)
  • Винный уксус 15 мл (4 р.)
  • Масло подсолнечное 20 мл (2 р.)
  • Масло сливочное 20 г (18 р.)
  • Вода 1,5 л
  • Соль

Подача:

  • Багет французский ½ шт. (15 р.)
  • Карбонад 100 г (88 р.)
  • Укроп 5 г (3 р.)

Итого: 6 порций = 249 р., 1 порция = 41 р.

Приготовление:

Лук и картошку мелко нарезать и обжарить в кастрюле на подсолнечном масле (10 мл).

Влить в кастрюлю воду, довести до кипения и варить до готовности картошки.

Фото: СТС

Ломтики багета отправить на 5 минут в предварительно разогретую до 180 градусов духовку.

Когда картошка сварится, посолить суп и влить сливки. Довести до кипения, затем перебить погружным блендером.

Разбить куриное яйцо и отделить желток от белка. Желток смешать с винным уксусом и отправить в суп. Перемешать.

Фото: СТС

Совет от шефа: «Хрен нужно добавлять в самом конце, чтобы он сохранил вкус и пользу».

Хрен очистить, натереть на мелкой терке и замешать в суп. Добавить сливочное масло.

Карбонад нарезать небольшим кубиком и обжарить на подсолнечном масле (10 мл).
Порцию супа налить в тарелку. Сверху выложить карбонад, на край тарелки — гренки. Украсить нарубленным укропом.

Приятного аппетита!

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