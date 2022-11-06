«А так можно было?»: хреновый суп от Бельковича

Ингредиенты:
- Картофель 500 г (12 р.)
- Лук репчатый 1 шт. (3 р.)
- Хрен корневой 50 г (60 р.)
- Куриное яйцо 1 шт. (8 р.)
- Сливки 20 % 100 мл (36 р.)
- Винный уксус 15 мл (4 р.)
- Масло подсолнечное 20 мл (2 р.)
- Масло сливочное 20 г (18 р.)
- Вода 1,5 л
- Соль
Подача:
- Багет французский ½ шт. (15 р.)
- Карбонад 100 г (88 р.)
- Укроп 5 г (3 р.)
Итого: 6 порций = 249 р., 1 порция = 41 р.
Приготовление:
Лук и картошку мелко нарезать и обжарить в кастрюле на подсолнечном масле (10 мл).
Влить в кастрюлю воду, довести до кипения и варить до готовности картошки.
Фото: СТС
Ломтики багета отправить на 5 минут в предварительно разогретую до 180 градусов духовку.
Когда картошка сварится, посолить суп и влить сливки. Довести до кипения, затем перебить погружным блендером.
Разбить куриное яйцо и отделить желток от белка. Желток смешать с винным уксусом и отправить в суп. Перемешать.
Фото: СТС
Совет от шефа: «Хрен нужно добавлять в самом конце, чтобы он сохранил вкус и пользу».
Хрен очистить, натереть на мелкой терке и замешать в суп. Добавить сливочное масло.
Карбонад нарезать небольшим кубиком и обжарить на подсолнечном масле (10 мл).
Порцию супа налить в тарелку. Сверху выложить карбонад, на край тарелки — гренки. Украсить нарубленным укропом.