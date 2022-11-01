Шикарный и простой рецепт сочной куриной грудки с аппетитным сырно-грибным соусом: Емельяненко раскрыл секрет

Куриная грудка от Емельяненко.

Куриная грудка от Емельяненко. Фото: t.me/chefvasiliy

Блюдо получается изысканным, при этом в ход идут недорогие ингредиенты.

Телеповар Василий Емельяненко в своем Telegram-канале «Шеф-повар Василий Емельяненко» поделился рецептом сочной куриной грудки с сырно-грибным соусом.

«Блюдо превосходно подойдет как для праздничного, так и для повседневного меню - в восторге останутся все!» - заверил повар.

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Ингредиенты:

  • Куриная грудка - 3 шт.
  • Розмарин - несколько веточек
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Лук - 1 шт.
  • Приправа «Перо совы» «Черный перец с чесноком»
  • Шампиньоны мелкие - 100 г
  • Вешенки - 150 г
  • Сливки 33% - 150 мл
  • Сливочное масло - небольшой кусочек
  • Растительное масло
  • Мука - 1/3 ст. ложки
  • Соль
  • Перец
  • Пудра белых грибов – 0,5 ч. ложки
  • Сыр моцарелла для пиццы
  • Зеленый лук

В миску с куриной грудкой добавить несколько веточек розмарина, выдавить зубчик чеснока и посыпать чесночной приправой. Посолить, сбрызнуть мясо растительным маслом и перемешать. Мясо оставить на 5 минут мариноваться. Куриную грудку обжарить до золотистой корочки, добавить при жарке небольшой кусочек сливочного масла.

Приготовить соус. В разогретую сковороду налить немного растительного масла и добавить кусочек сливочного масла. Отправить мелко нарезанный лук, грибы и обжечь газовой горелкой.

Грибы по вкусу посолить и поперчить, добавить треть столовой ложки муки и перемешать. Налить в сковороду сливки и, как только соус начнет густеть, налить 100-150 мл воды. Для более яркого аромата грибов добавить в соус пудру белых грибов и перемешать.

Минуту дать покипеть и залить соусом обжаренную куриную грудку, предварительно вытащив из сковороды веточки розмарина. Сверху накрыть кусочками сыра моцарелла и отправить в разогретую до 220 градусов духовку на 5-7 минут. Куриную грудку нарезать на небольшие кусочки и вместе с соусом подать к столу, украсив сверху зеленым луком или зеленью.

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