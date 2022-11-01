Дешево и аппетитно! Как приготовить вкуснейшую солянку с килькой в томатном соусе по Бельковичу

Саша Белькович в своем Telegram-канале «Рецепты Бельковича» раскрыл рецепт необычной солянки с килькой в томате. Супчик готовится очень быстро и при этом радует классным вкусом.

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Ингредиенты:

Килька в томатном соусе 480 г

Огурцы солёные 280 г

Лук репчатый 2 шт.

Бекон сырокопчёный 100 г

Чеснок 4 зубчика

Масло растительное 20 мл

Вода 1,5 л

Соль/Перец по вкусу

Для подачи:

Лимон ½ шт.

Оливки 20 г

Маслины 20 г

Сметана 20 г

Петрушка 15 г

Лук нарезаем полукольцами и обжариваем в кастрюле на растительном масле. Нарезаем чеснок слайсами и добавляем к луку.

Бекон и соленые огурцы мелко нарезаем и отправляем в кастрюлю. Вливаем в кастрюлю 1,5 литра воды и добавляем мелко нарубленные стебли петрушки, доводим суп до кипения.

Варим 10 минут, после чего добавляем консервированную кильку вместе с соусом. Солим, перчим, а также мелко рубим листья петрушки и добавляем в суп.

Наливаем суп в тарелку, кладем сметану. Украшаем дольками лимона, крупно нарезанными маслинами и оливками, посыпаем листьями петрушки.