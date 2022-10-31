«Процесс достаточно быстрый»: Юлия Савичева испекла тыквенные маффины

«Процесс достаточно быстрый, только нужно заранее приготовить пюре из тыквы. Чтобы потом не тратить на это много времени. Советую сделать эти маффины и порадовать близких», — порекомендовала Юлия.

Юлия смешала пюре с сахаром, яйцом комнатной температуры и солью. Туда же добавила кокосовое масло, лимонный сок и специи. Отдельно смешала соду, разрыхлитель и муку. Далее это просеяла в первую смесь, размешала и разложила по формам для выпекания.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Сверху Савичева посыпала тыквенными семечками и поставила маффины в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.

В это время в холодный сливочный сыр Юлия добавила сливки и сахарную пудру, а также ванилин и красители. Полученную смесь артистка положила в кондитерский мешок и нанесла его на остывшие маффины.