«Процесс достаточно быстрый»: Юлия Савичева испекла тыквенные маффины

Певица Юлия Савичева приготовила новое сладкое блюдо — тыквенные маффины.
Артистка отметила, что у этого десерта есть необычное свойство.
«Вчера раздарила, все поели и были с черными ртами», — посмеялась Юлия.
Савичева использовала для украшения красный и черный красители, сахарную пудру, кондитерские посыпки. Также артистке понадобились ванильный экстракт, 150 граммов 33% сливок, 20-40 граммов тыквенных семечек, 150 граммов сливочного сыра, специи по вкусу, щепотка соли, два грамма соды и разрыхлителя, 125 граммов муки, 20 миллилитров лимонного сока, 80 граммов сахара, 40 граммов кокосового масла, яйцо и 165 граммов тыквенного пюре.
«Процесс достаточно быстрый, только нужно заранее приготовить пюре из тыквы. Чтобы потом не тратить на это много времени. Советую сделать эти маффины и порадовать близких», — порекомендовала Юлия.
Юлия смешала пюре с сахаром, яйцом комнатной температуры и солью. Туда же добавила кокосовое масло, лимонный сок и специи. Отдельно смешала соду, разрыхлитель и муку. Далее это просеяла в первую смесь, размешала и разложила по формам для выпекания.
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Сверху Савичева посыпала тыквенными семечками и поставила маффины в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.
В это время в холодный сливочный сыр Юлия добавила сливки и сахарную пудру, а также ванилин и красители. Полученную смесь артистка положила в кондитерский мешок и нанесла его на остывшие маффины.