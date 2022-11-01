«Чудо-блюдо»: голубцы по-китайски от Бельковича

Голубцы от Бельковича. Фото: СТС

Голубцы от Бельковича. Фото: СТС

У главного шеф-повара СТС ушло на девять порций 235 рублей.

Ингредиенты:

  • Капуста китайская 500 г (48 р.)

Начинка:

  • Фарш свиной 300 г (93 р.)
  • Шампиньоны 140 г (29 р.)
  • Рис отварной 70 г (3 р.)
  • Лук репчатый ½ шт. (1 р.)
  • Кинза 10 г (9 р.)
  • Масло подсолнечное 10 мл (1 р.)
  • Соль
  • Перец

Соус:

  • Соевый соус 50 мл (9 р.)
  • Лимон ½ шт. (7 р.)
  • Имбирь 30 г (9 р.)
  • Сахар 2 ст. ложки (2 р.)
  • Кукурузный крахмал 2 ст. ложки (10 р.)
  • Перец чили 10 г (7 р.)
  • Чеснок 2 зубчика (2 р.)
  • Вода 150 мл

Подача:

  • Зеленый лук 10 г (5 р.)

Итого: 9 голубцов = 235 р., 1 голубец = 26 р.

Приготовление:

Лук нарезать мелким кубиком, грибы — небольшими кусочками. Обжарить на подсолнечном масле. Посолить и поперчить.

Фото: СТС

Грибы и лук переложить в миску. Добавить нарубленную кинзу, отварной рис и свиной фарш. Посолить, поперчить и перемешать.

Листья капусты ошпарить в кипятке.

У каждого листа вырезать белую жесткую сердцевину. Выложить начинку на листья, каждый лист свернуть в трубочку.

Трубочки свернуть улиткой и выложить в форму для выпекания. Добавить воды, чтобы покрылось дно формы, и отправить на 20–25 минут в разогретую до 180 градусов духовку.

Фото: СТС

Соус: чеснок нарезать слайсами, имбирь — соломкой, перец чили — кольцами. Отправить в сотейник, добавить туда сахар, воду и цедру лимона. Прокипятить несколько минут.

Добавить в сотейник соевый соус и сок лимона.

Развести в воде крахмал и постепенно влить в соус. Прокипятить до легкого загустения.
Голубцы выложить на тарелку, полить соусом и украсить нарубленным зеленым луком.

Приятного аппетита!

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