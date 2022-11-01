«Чудо-блюдо»: голубцы по-китайски от Бельковича

Ингредиенты:
- Капуста китайская 500 г (48 р.)
Начинка:
- Фарш свиной 300 г (93 р.)
- Шампиньоны 140 г (29 р.)
- Рис отварной 70 г (3 р.)
- Лук репчатый ½ шт. (1 р.)
- Кинза 10 г (9 р.)
- Масло подсолнечное 10 мл (1 р.)
- Соль
- Перец
Соус:
- Соевый соус 50 мл (9 р.)
- Лимон ½ шт. (7 р.)
- Имбирь 30 г (9 р.)
- Сахар 2 ст. ложки (2 р.)
- Кукурузный крахмал 2 ст. ложки (10 р.)
- Перец чили 10 г (7 р.)
- Чеснок 2 зубчика (2 р.)
- Вода 150 мл
Подача:
- Зеленый лук 10 г (5 р.)
Итого: 9 голубцов = 235 р., 1 голубец = 26 р.
Приготовление:
Лук нарезать мелким кубиком, грибы — небольшими кусочками. Обжарить на подсолнечном масле. Посолить и поперчить.
Фото: СТС
Грибы и лук переложить в миску. Добавить нарубленную кинзу, отварной рис и свиной фарш. Посолить, поперчить и перемешать.
Листья капусты ошпарить в кипятке.
У каждого листа вырезать белую жесткую сердцевину. Выложить начинку на листья, каждый лист свернуть в трубочку.
Трубочки свернуть улиткой и выложить в форму для выпекания. Добавить воды, чтобы покрылось дно формы, и отправить на 20–25 минут в разогретую до 180 градусов духовку.
Фото: СТС
Соус: чеснок нарезать слайсами, имбирь — соломкой, перец чили — кольцами. Отправить в сотейник, добавить туда сахар, воду и цедру лимона. Прокипятить несколько минут.
Добавить в сотейник соевый соус и сок лимона.
Развести в воде крахмал и постепенно влить в соус. Прокипятить до легкого загустения.
Голубцы выложить на тарелку, полить соусом и украсить нарубленным зеленым луком.
Приятного аппетита!