«Чудо-блюдо»: голубцы по-китайски от Бельковича

Грибы и лук переложить в миску. Добавить нарубленную кинзу, отварной рис и свиной фарш. Посолить, поперчить и перемешать.

Листья капусты ошпарить в кипятке.

У каждого листа вырезать белую жесткую сердцевину. Выложить начинку на листья, каждый лист свернуть в трубочку.

Трубочки свернуть улиткой и выложить в форму для выпекания. Добавить воды, чтобы покрылось дно формы, и отправить на 20–25 минут в разогретую до 180 градусов духовку.