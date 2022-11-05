Необычные рецепты этой недели

Утиная грудка с брусничным соусом
НАДО (на 4 порции): 500 г филе утиной грудки · 2 ст. ложки вустерского соуса · по 2 щепотки соли и черного перца · 100 г брусники · 3 ст. ложки меда · 30 мл бальзамического уксуса.
ГОТОВИМ:
1. Утиную грудку комнатной температуры несколько раз неглубоко надрезаем со стороны кожи наискось и кладем на холодную сковороду разрезами вниз. Включаем огонь выше среднего и ждем 5 минут. Грудка выделит жир. Жарим до золотистого цвета и желаемой степени готовности с двух сторон. В конце можно потомить под крышкой.
2. Убираем готовую грудку, в сковороду добавляем мятую бруснику, мед, бальзамический уксус и вустерский соус, соль, перец. Упариваем 5 - 7 минут.
3. Грудку нарезаем кусочками и поливаем соусом. Подаем с гарниром (жареный картофель, пюре, тушеная капуста) или в составе бутербродов.
Паштет из куриной печени
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НАДО (на 12 порций): 1 кг куриной печени · 3 луковицы · 100 г сливочного масла · 3 ст. ложки подсолнечного масла · 400 мл сливок 20% · 500 мл молока · соль · перец по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Печень промываем в холодной воде, очищаем от пленочек. Печенку «с зеленью» выбрасываем (это желчь). Замачиваем в молоке на 1 час для удаления всех вредных веществ.
2. Лук режем полукольцами. В большой сковороде или сотейнике разогреваем подсолнечное масло и 30 г сливочного и жарим лук до матовости.
4. Сливаем молоко, промываем печень, присушиваем бумажными полотенцами. Обжариваем 30 минут на среднем огне, помешивая.
4. Убавляем огонь и вливаем сливки. Тушим 15 минут (выпарится примерно половина сливок), солим и перчим. Снимаем с огня и даем остыть.
5. Пробиваем содержимое сковороды в блендере с оставшимся сливочным маслом, перекладываем в керамическую посуду и убираем в холодильник.
Тарт «Татен» с грушами
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По классике этот знаменитый десерт-перевертыш, изобретенный во французском отеле Tatin в 1880 году, готовят с яблоками. Но карамелизированные груши тоже очень хороши.
НАДО (на 6 порций): 200 г сливочного масла · 1 стакан муки · 1 стакан сахара · 1/2 ч. ложки соли · 1/4 стакана сметаны · 3 - 5 плотных груш · 2 ст. ложки лимонного сока · щепотка молотого мускатного ореха · звездочка бадьяна.
ГОТОВИМ:
1. Смешиваем просеянную муку, 1 ст. ложку сахара, 120 г размягченного масла, сметану и быстро замешиваем тесто. Формируем из него шар и убираем в холодильник на 1 час.
2. На сковороде с жаропрочной или съемной ручкой растапливаем 80 г масла, добавляем 2/3 стакана сахара, перемешиваем и снимаем с огня.
3. Груши чистим и режем на половинки или на четвертинки. Добавляем лимонный сок и посыпаем 2 ст. ложками сахара. Выкладываем на сковороду с маслом и сахаром наши груши. В серединку кладем бадьян.
4. Ставим сковороду на огонь и доводим до кипения. Далее томим 15 минут до образования карамели. Не перемешиваем. В конце посыпаем мускатным орехом и снимаем с огня.
5. Тесто раскатываем в круглый пласт диаметром несколько больше сковороды.
Накрываем тестом груши и заглубляем края.
6. Запекаем в духовке 35 - 40 минут при температуре 180 °С (не забудьте снять съемную ручку сковороды).