Необычные рецепты этой недели

Утиная грудка с брусничным соусом

НАДО (на 4 порции): 500 г филе утиной грудки · 2 ст. ложки вустерского соуса · по 2 щепотки соли и черного перца · 100 г брусники · 3 ст. ложки меда · 30 мл бальзамического уксуса.

ГОТОВИМ:

1. Утиную грудку комнатной температуры несколько раз неглубоко надрезаем со стороны кожи наискось и кладем на холодную сковороду разрезами вниз. Включаем огонь выше среднего и ждем 5 минут. Грудка выделит жир. Жарим до золотистого цвета и желаемой степени готовности с двух сторон. В конце можно потомить под крышкой.

2. Убираем готовую грудку, в сковороду добавляем мятую бруснику, мед, бальзамический уксус и вустерский соус, соль, перец. Упариваем 5 - 7 минут.

3. Грудку нарезаем кусочками и поливаем соусом. Подаем с гарниром (жареный картофель, пюре, тушеная капуста) или в составе бутербродов.

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