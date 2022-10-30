«Мои остались в восторге»: Ольга Серябкина испекла тыквенный пирог

Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина приготовила по-настоящему осеннее блюдо. Знаменитость поделилась рецептом пирога из сочной тыквы.
Серябкина использовала 300-граммовую тыкву, 270 граммов манной крупы, 150 граммов сахара, одну чайную ложку соды, 250 миллилитров кефира. А также артистке понадобились 100 граммов сахара, 100 миллилитров воды, чайная ложка лимонного сока.
«Попробуйте такой приготовить. Мои остались в восторге», – похвалила свой пирог Ольга.
Певица натерла на мелкой терке тыкву, добавила к ней манку. А также положила к продуктам сахар, соду, кефир и все перемешала.
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Затем Ольга переложила смесь в форму и выпекала 40 минут при температуре 180 градусов.
Серябкина украсила пирог сиропом. Для его приготовления знаменитость взяла сахар, воду и лимонный сок. Ингредиенты довела до кипения и полила пирог.