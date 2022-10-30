«Мои остались в восторге»: Ольга Серябкина испекла тыквенный пирог

Певица натерла на мелкой терке тыкву, добавила к ней манку. А также положила к продуктам сахар, соду, кефир и все перемешала.

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Затем Ольга переложила смесь в форму и выпекала 40 минут при температуре 180 градусов.

Серябкина украсила пирог сиропом. Для его приготовления знаменитость взяла сахар, воду и лимонный сок. Ингредиенты довела до кипения и полила пирог.