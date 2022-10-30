«Мои остались в восторге»: Ольга Серябкина испекла тыквенный пирог

Ольга Серябкина

Ольга Серябкина. Фото: соцсети звезды 

Исполнительница показала свои кулинарные способности.

Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина приготовила по-настоящему осеннее блюдо. Знаменитость поделилась рецептом пирога из сочной тыквы.

Серябкина использовала 300-граммовую тыкву, 270 граммов манной крупы, 150 граммов сахара, одну чайную ложку соды, 250 миллилитров кефира. А также артистке понадобились 100 граммов сахара, 100 миллилитров воды, чайная ложка лимонного сока.

«Попробуйте такой приготовить. Мои остались в восторге», – похвалила свой пирог Ольга.

Певица натерла на мелкой терке тыкву, добавила к ней манку. А также положила к продуктам сахар, соду, кефир и все перемешала.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Затем Ольга переложила смесь в форму и выпекала 40 минут при температуре 180 градусов. 

Серябкина украсила пирог сиропом. Для его приготовления знаменитость взяла сахар, воду и лимонный сок. Ингредиенты довела до кипения и полила пирог.

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  