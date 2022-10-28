Квас плюс соевый соус для вкуса: как приготовить аппетитный гуляш, который никто не забудет

Простой и невероятно вкусный луковый гуляш из индюшки предложил приготовить шеф-повар Василий Емельяненко своим подписчикам в YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко».
Мясо обычно разлетается со стола с большим аппетитом, подавать его можно с любым гарниром.
Ингредиенты:
- Мясо индейки (бедро) - 850 г
- Лук - 1 кг
- Масло сливочное - 40 г
- Растительное масло
- Сахар - 2 щепотки
- Соевый соус - 1 ст. ложка
- Мука или манка - 1 ст. ложка
- Квас - 200 мл
- Лавровый лист - 1 шт
- Соль - по вкусу
- Перец - по вкусу
На сливочном и растительном масле обжарить нарезанный средними кубиками лук. Лук посолить, поперчить и на сильном огне обжарить до золотисто-карамельного цвета.
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В сковороду бросить две щепотки сахара, влить соевый соус, насыпать черный перец и одну столовую ложку муки или манки.
Индейку нарезать на небольшие кусочки, поперчить, посолить и на растительном масле обжарить часть нарезанного мяса. Для аромата добавить в сковороду зубчик чеснока. Индейку обжарить до образования аппетитной корочки и переложить в миску.
Остальное мясо обжарить по такому же принципу. Далее отправить в сковороду с луком, по вкусу посолить и хорошо перемешать. В гуляш добавить 200 мл кваса, небольшой кусочек сливочного масла, лавровый лист и уменьшаем огонь.
Сковороду накрыть крышкой и тушить десять минут. Аппетитный гуляш выложить на тарелку, украсить мелко нарезанными кусочками яблока, зеленым луком и подать к столу.