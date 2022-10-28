Квас плюс соевый соус для вкуса: как приготовить аппетитный гуляш, который никто не забудет

На сливочном и растительном масле обжарить нарезанный средними кубиками лук. Лук посолить, поперчить и на сильном огне обжарить до золотисто-карамельного цвета.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В сковороду бросить две щепотки сахара, влить соевый соус, насыпать черный перец и одну столовую ложку муки или манки.

Индейку нарезать на небольшие кусочки, поперчить, посолить и на растительном масле обжарить часть нарезанного мяса. Для аромата добавить в сковороду зубчик чеснока. Индейку обжарить до образования аппетитной корочки и переложить в миску.

Остальное мясо обжарить по такому же принципу. Далее отправить в сковороду с луком, по вкусу посолить и хорошо перемешать. В гуляш добавить 200 мл кваса, небольшой кусочек сливочного масла, лавровый лист и уменьшаем огонь.

Сковороду накрыть крышкой и тушить десять минут. Аппетитный гуляш выложить на тарелку, украсить мелко нарезанными кусочками яблока, зеленым луком и подать к столу.