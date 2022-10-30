Корейский бутерброд с капустой за пять минут

Ингредиенты:
- Капуста белокочанная 200 г (3 р.)
- Морковь 1 шт. (1 р.)
- Яйцо куриное 1 шт. (8 р.)
- Ветчина 2 слайса (13 р.)
- Масло сливочное 30 г (27 р.)
- Тостовый хлеб 2 ломтика (6 р.)
- Зеленый лук 20 г (9 р.)
- Масло подсолнечное 10 мл (1 р.)
- Сахар 3 щепотки (1 р.)
- Кетчуп 1 ч. ложка (1 р.)
- Горчица сладкая 1 ч. ложка (1 р.)
- Соль
Итого: 1 бутерброд = 71 р.
Приготовление:
Капусту нарезать тонкой соломкой, морковь натереть на терке. Овощи подсолить и «отжать», чтобы ушел лишний сок.
Зеленый лук нарезать и отправить к овощам. Разбить в миску куриное яйцо и перемешать.
Фото: СТС
Капустную массу выложить на сковородку в форме прямоугольника и обжарить на подсолнечном масле.
Каждый ломтик хлеба посыпать сахаром (по 1 щепотке) с одной стороны. Обжарить хлеб на сливочном масле — сначала сахарной стороной, затем обратной.
Обжарить ветчину.
Фото: СТС
На ломтик хлеба положить капустную котлету. Посыпать ее сахаром (1 щепотка), а также полить горчицей и кетчупом. Выложить ветчину и накрыть вторым ломтиком хлеба.
Сэндвич разрезать пополам.
Приятного аппетита!