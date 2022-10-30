Корейский бутерброд с капустой за пять минут

Бутерброд от Бельковича. Фото: СТС

Бутерброд от Бельковича. Фото: СТС

Главный шеф-повара СТС потратил на один бутерброд 71 рубль.

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная 200 г (3 р.)
  • Морковь 1 шт. (1 р.)
  • Яйцо куриное 1 шт. (8 р.)
  • Ветчина 2 слайса (13 р.)
  • Масло сливочное 30 г (27 р.)
  • Тостовый хлеб 2 ломтика (6 р.)
  • Зеленый лук 20 г (9 р.)
  • Масло подсолнечное 10 мл (1 р.)  
  • Сахар 3 щепотки (1 р.)
  • Кетчуп 1 ч. ложка (1 р.)
  • Горчица сладкая 1 ч. ложка (1 р.)
  • Соль

Итого: 1 бутерброд = 71 р.

Приготовление:

Капусту нарезать тонкой соломкой, морковь натереть на терке. Овощи подсолить и «отжать», чтобы ушел лишний сок.

Зеленый лук нарезать и отправить к овощам. Разбить в миску куриное яйцо и перемешать.

Фото: СТС

Капустную массу выложить на сковородку в форме прямоугольника и обжарить на подсолнечном масле.

Каждый ломтик хлеба посыпать сахаром (по 1 щепотке) с одной стороны. Обжарить хлеб на сливочном масле — сначала сахарной стороной, затем обратной.

Обжарить ветчину.

Фото: СТС

На ломтик хлеба положить капустную котлету. Посыпать ее сахаром (1 щепотка), а также полить горчицей и кетчупом. Выложить ветчину и накрыть вторым ломтиком хлеба.

Сэндвич разрезать пополам.

Приятного аппетита!

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