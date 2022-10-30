Корейский бутерброд с капустой за пять минут

Капустную массу выложить на сковородку в форме прямоугольника и обжарить на подсолнечном масле.

Каждый ломтик хлеба посыпать сахаром (по 1 щепотке) с одной стороны. Обжарить хлеб на сливочном масле — сначала сахарной стороной, затем обратной.

Обжарить ветчину.