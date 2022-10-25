Гуляш «как в ресторане» с тыквой: Белькович дал рецепт вкусного мяса с большим количеством овощей

Саша Белькович посоветовал попробовать его рецепт гуляша с большим количеством овощей.
«Как в ресторане! Это супервкусно!» — расхвалил телеповар свое блюдо на YouTube-канале Sasha Belkovich.
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Ингредиенты на 6-8 порций:
- Говядина – 600 г
- Морковь – 1 шт.
- Репчатый лук – 1 шт.
- Тыква – 300 г
- Кукуруза – 2 шт.
- Мука – 3 ст.л
- Сухие травы и соль по вкусу
Нарезать говядину средним кубиком. Обжарить на растительном масле.
Морковь и лук очистить от кожуры и нарезать крупным кубиком. У тыквы убрать кожуру и семечки, нарезать крупным кубиком.
В мясо влить воду, тушить 30 минут. На другой сковороде обжарить лук и морковь на растительном масле. Смешать с мясом.
На сковороде, где были овощи, пожарить тыкву. Срезать семена с кукурузы.
Тыкву бросить в мясо, влить воду, тушить 15-20 минут.
На сухую сковородку высыпать муку, обжарить, помешивая, до бежевого цвета.
Добавить к гуляшу кукурузу и сухую смесь трав. Муку пересыпать в миску, добавить воду, венчиком тщательно перемешать, влить в мясо.
Посолить и потушить минут 7-10. Оставить настаиваться на 20-30 минут. Подавать со свежей зеленью.