Гуляш «как в ресторане» с тыквой: Белькович дал рецепт вкусного мяса с большим количеством овощей

Ингредиенты на 6-8 порций:

Говядина – 600 г

Морковь – 1 шт.

Репчатый лук – 1 шт.

Тыква – 300 г

Кукуруза – 2 шт.

Мука – 3 ст.л

Сухие травы и соль по вкусу

Нарезать говядину средним кубиком. Обжарить на растительном масле.

Морковь и лук очистить от кожуры и нарезать крупным кубиком. У тыквы убрать кожуру и семечки, нарезать крупным кубиком.

В мясо влить воду, тушить 30 минут. На другой сковороде обжарить лук и морковь на растительном масле. Смешать с мясом.

На сковороде, где были овощи, пожарить тыкву. Срезать семена с кукурузы.

Тыкву бросить в мясо, влить воду, тушить 15-20 минут.

На сухую сковородку высыпать муку, обжарить, помешивая, до бежевого цвета.

Добавить к гуляшу кукурузу и сухую смесь трав. Муку пересыпать в миску, добавить воду, венчиком тщательно перемешать, влить в мясо.

Посолить и потушить минут 7-10. Оставить настаиваться на 20-30 минут. Подавать со свежей зеленью.