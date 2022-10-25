Гуляш «как в ресторане» с тыквой: Белькович дал рецепт вкусного мяса с большим количеством овощей

Гуляш Бельковича.

Гуляш Бельковича. Стоп-кадр: youtu.be/be5qlbr9lpY

Саша Белькович пообещал гастрономическое наслаждение.

Саша Белькович посоветовал попробовать его рецепт гуляша с большим количеством овощей.

«Как в ресторане! Это супервкусно!» — расхвалил телеповар свое блюдо на YouTube-канале Sasha Belkovich.

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Ингредиенты на 6-8 порций:

  • Говядина – 600 г
  • Морковь – 1 шт.
  • Репчатый лук – 1 шт.
  • Тыква – 300 г
  • Кукуруза – 2 шт.
  • Мука – 3 ст.л
  • Сухие травы и соль по вкусу

Нарезать говядину средним кубиком. Обжарить на растительном масле.

Морковь и лук очистить от кожуры и нарезать крупным кубиком. У тыквы убрать кожуру и семечки, нарезать крупным кубиком.

В мясо влить воду, тушить 30 минут. На другой сковороде обжарить лук и морковь на растительном масле. Смешать с мясом.

На сковороде, где были овощи, пожарить тыкву. Срезать семена с кукурузы.

Тыкву бросить в мясо, влить воду, тушить 15-20 минут.

На сухую сковородку высыпать муку, обжарить, помешивая, до бежевого цвета.

Добавить к гуляшу кукурузу и сухую смесь трав. Муку пересыпать в миску, добавить воду, венчиком тщательно перемешать, влить в мясо.

Посолить и потушить минут 7-10. Оставить настаиваться на 20-30 минут. Подавать со свежей зеленью.

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