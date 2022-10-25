Быстрый и простой тыквенный супчик: Белькович его делает с плавленым сыром без мяса

Очистить тыкву от кожуры и семечек. Нарезать на средние кусочки. Очистить от кожуры и нарезать слайсами чеснок.

В кастрюлю налить растительное масло, обжарить лук и чеснок. Добавить тыкву, пару минут обжарить все вместе, влить кипяток.

Вначале влить воды совсем немного, чтобы она слегка покрывала овощи, потушить пять минут.

Влить молоко, чтобы оно покрывало овощи. Пожарить на сухой сковороде гренки, выдавить чеснок, бросить зелень, подсолить. Прогреть немного.

Суп варить примерно 10-15 минут, и он практически готов, в этот момент нужно подсолить. Добавить плавленый сырок, перемешать до растворения. Перебить блендером до однородности.

При необходимости добавить воды. Разлить по тарелкам, положить гренки, сбрызнуть оливковым маслом.