Окорочок плюс грибочки: как аппетитно зафаршировать перец, рассказал Емельяненко

Перцы от Емельяненко.

Перцы от Емельяненко. Фото: t.me/chefvasiliy

Готовим знакомое блюдо с новой начинкой.

Настоящий кулинарный шедевр с необычным вкусом можно приготовить из сладкого перца, окорочка и шампиньонов. Рецептом поделился Василий Емельяненко в Telegram-канале «Шеф-повар Василий Емельяненко».

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Ингредиенты:

  • Перец болгарский - 2 штуки
  • Лук - 2 штуки
  • Окорочок - 2 штуки
  • Грибы шампиньоны - 5 штук
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Сыр - 100 граммов
  • Сметана – 2,5 столовые ложки
  • Мука – 1,5 чайные ложки
  • Соль - по вкусу
  • Смесь перцев - по вкусу
  • Растительное масло
  • Сухой чеснок – 0,5 чайные ложки
  • Каролина рипер - по вкусу
  • Сванские травы - 1 щепотка
  • Куркума - по вкусу

Нашинковать мелко лук, грибы и чеснок. Отделить мякоть от косточек и мелко нарезать. На крупной терке натереть сыр.

Посолить, поперчить, добавить соль каролину рипер, сухой чеснок, щепотку сванских трав и немного куркумы. Приправить сметаной, положить полторы чайной ложки муки и все тщательно перемешать.

Сладкий перец разрезать вдоль на две половинки, почистить внутри. Начинкой наполнить, выложить на противень с пергаментом и сбрызнуть растительным маслом.

Духовку прогреть до 200 градусов, поставить на 30-40 минут.

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