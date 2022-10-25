Окорочок плюс грибочки: как аппетитно зафаршировать перец, рассказал Емельяненко

Нашинковать мелко лук, грибы и чеснок. Отделить мякоть от косточек и мелко нарезать. На крупной терке натереть сыр.

Посолить, поперчить, добавить соль каролину рипер, сухой чеснок, щепотку сванских трав и немного куркумы. Приправить сметаной, положить полторы чайной ложки муки и все тщательно перемешать.

Сладкий перец разрезать вдоль на две половинки, почистить внутри. Начинкой наполнить, выложить на противень с пергаментом и сбрызнуть растительным маслом.

Духовку прогреть до 200 градусов, поставить на 30-40 минут.