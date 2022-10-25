Окорочок плюс грибочки: как аппетитно зафаршировать перец, рассказал Емельяненко

Настоящий кулинарный шедевр с необычным вкусом можно приготовить из сладкого перца, окорочка и шампиньонов. Рецептом поделился Василий Емельяненко в Telegram-канале «Шеф-повар Василий Емельяненко».
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Ингредиенты:
- Перец болгарский - 2 штуки
- Лук - 2 штуки
- Окорочок - 2 штуки
- Грибы шампиньоны - 5 штук
- Чеснок - 1 зубчик
- Сыр - 100 граммов
- Сметана – 2,5 столовые ложки
- Мука – 1,5 чайные ложки
- Соль - по вкусу
- Смесь перцев - по вкусу
- Растительное масло
- Сухой чеснок – 0,5 чайные ложки
- Каролина рипер - по вкусу
- Сванские травы - 1 щепотка
- Куркума - по вкусу
Нашинковать мелко лук, грибы и чеснок. Отделить мякоть от косточек и мелко нарезать. На крупной терке натереть сыр.
Посолить, поперчить, добавить соль каролину рипер, сухой чеснок, щепотку сванских трав и немного куркумы. Приправить сметаной, положить полторы чайной ложки муки и все тщательно перемешать.
Сладкий перец разрезать вдоль на две половинки, почистить внутри. Начинкой наполнить, выложить на противень с пергаментом и сбрызнуть растительным маслом.
Духовку прогреть до 200 градусов, поставить на 30-40 минут.