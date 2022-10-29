Необычные рецепты блюд из хурмы

Корейка, запеченная с хурмой

НАДО (на 5 порций): 800 г свиной корейки (без кости) · 1 хурма · 2 коробочки бадьяна · 1/2 ч. ложки сушеного розмарина · 5 горошин душистого перца.

Маринад: 30 мл подсолнечного масла · 1 ч. ложка жгучей горчицы · 1 ч. ложка молотой паприки · черный перец · 1/2 ч. ложки сушеного розмарина · 1/2 ч. ложки соли · 1 ч. ложка сахара. Глазурь: 1 ст. ложка меда · 20 мл растительного масла · 30 г сливочного масла · палочка корицы.

ГОТОВИМ:

1. Свинину моем, сушим. Делаем поперечные надрезы.

2. Замешиваем маринад: 30 мл подсолнечного масла, молотый перец и паприку, соль, горчицу, сахар. Смазываем свинину и оставляем на 20 минут.

3. Хурму нарезаем на дольки. Свинину перекладываем в форму, вставляем дольки хурмы в надрезы.

4. Выкладываем на мясо бадьян, душистый перец, розмарин. Накрываем форму фольгой и запекаем в духовке 50 минут при температуре 180 °С.

5. Делаем глазурь: растапливаем в кастрюльке сливочное масло, добавляем растительное, розмарин, палочку корицы и доводим до кипения.

6. Мясо достаем из духовки, снимаем фольгу и смазываем глазурью. Возвращаем в духовку на 10 - 15 минут. Подаем целиком и уже на столе нарезаем порционно.

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