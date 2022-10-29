Необычные рецепты блюд из хурмы

Фото: Shutterstock

Фото: Shutterstock

Спелый плод сам по себе отличный десерт. Но и в составе блюд этот фрукт очень хорош.

Корейка, запеченная с хурмой

НАДО (на 5 порций): 800 г свиной корейки (без кости) · 1 хурма · 2 коробочки бадьяна · 1/2 ч. ложки сушеного розмарина · 5 горошин душистого перца.

Маринад: 30 мл подсолнечного масла · 1 ч. ложка жгучей горчицы · 1 ч. ложка молотой паприки · черный перец · 1/2 ч. ложки сушеного розмарина · 1/2 ч. ложки соли · 1 ч. ложка сахара. Глазурь: 1 ст. ложка меда · 20 мл растительного масла · 30 г сливочного масла · палочка корицы.

ГОТОВИМ:

1. Свинину моем, сушим. Делаем поперечные надрезы.

2. Замешиваем маринад: 30 мл подсолнечного масла, молотый перец и паприку, соль, горчицу, сахар. Смазываем свинину и оставляем на 20 минут.

3. Хурму нарезаем на дольки. Свинину перекладываем в форму, вставляем дольки хурмы в надрезы.

4. Выкладываем на мясо бадьян, душистый перец, розмарин. Накрываем форму фольгой и запекаем в духовке 50 минут при температуре 180 °С.

5. Делаем глазурь: растапливаем в кастрюльке сливочное масло, добавляем растительное, розмарин, палочку корицы и доводим до кипения.

6. Мясо достаем из духовки, снимаем фольгу и смазываем глазурью. Возвращаем в духовку на 10 - 15 минут. Подаем целиком и уже на столе нарезаем порционно.

Салат с хурмой, руколой, сыром и орехами

Фото: Shutterstock

НАДО (на 2 порции): большой пучок руколы или других салатных листьев (шпинат, мангольд и др.) · 1 большая хурма · горсть орехов (грецкие, фундук, кешью) · 50 г сыра (фета, брынза, голубой с плесенью и др.) · соль · перец · немного сушеной паприки хлопьями · 2 ст. ложки оливкового масла · 1 ч. ложка лимонного сока · 1 ч. ложка дижонской горчицы.

ГОТОВИМ:

1. Зелень и хурму моем, сушим.

2. Хурму нарезаем ломтиками или кубиками.

3. В салатнике смешиваем зелень, ломтики хурмы, нарубленные орехи.

4. Делаем заправку: смешиваем масло, соль, перец, лимонный сок и горчицу. Заправляем салат, перемешиваем.

5. Добавляем нарезанный мелкими кубиками сыр, посыпаем хлопьями паприки и подаем.

Шарлотка-перевертыш с хурмой

Фото: Shutterstock

НАДО (на 8 порций): 1 крупная хурма · 5 яиц · 180 г сахара · 160 г* муки · 1 ч. ложка разрыхлителя · щепотка ванилина · 1/4 ч. ложки молотой корицы · немного сахарной пудры для посыпки.

ГОТОВИМ:

1. Хурму моем, сушим, режем дольками.

2. Соединяем яйца и сахар, хорошо взбиваем миксером до светлой и воздушной массы.

3. Муку просеиваем, добавляем в миску вместе с разрыхлителем. Добавляем ванилин и корицу.

4. Аккуратно замешиваем тесто лопаткой снизу вверх, чтобы сохранить воздушность.

5. Форму выстилаем пергаментом. Выкладываем ломтики хурмы, заливаем тестом и выпекаем 35 - 40 минут при температуре 180 °С (до сухой зубочистки).

6. Остужаем 5 минут, накрываем форму блюдом и переворачиваем. Вынимаем пирог из формы, посыпаем сахарной пудрой и нарезаем на порции.

*Именно столько помещается в стандартном стакане объемом 250 мл.

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