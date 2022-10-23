Аппетитные чуду с тыквой: лепешки из муки и воды Емельяненко пропитывает маслицем – рецепт

Известный кулинар и ведущий авторского шоу Василий Емельяненко раскрыл в своем Telegram-канале «Шеф-повар Василий Емельяненко» рецепт простых, но при этом очень аппетитных лепешек с начинкой чуду.
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«Потрясные чуду с тыквой! Начинку вы можете приготовить любую, на ваш вкус, но мне очень нравятся чуду с тыквой, тем боле, что сейчас ее самый сезон. Приготовьте по нашему рецепту эти аппетитные чуду, и вы ощутите вкус гастрономического чуда», - сказал Емельяненко.
Ингредиенты для теста:
- Мука - 265 граммов
- Соль - 5 граммов
- Вода - 130 граммов
Ингредиенты для начинки:
- Тыква - 250-300 граммов
- Лук - 1 штука
- Соль - по вкусу
- Перец - по вкусу
- Сливочное масло
Муку смешать с солью, водой, вымесить тесто, работая не менее 5-7 минут. Сформировать шар, завернуть в пищевую пленку. Оставить отдыхать.
Мелкими кубиками нарезать лук, натереть на крупной терке тыкву. На сковороду вылить растительное масло, положить лук. На медленном огне обжарить, положить туда же тыкву. По вкусу посолить и поперчить. Начинку обжаривать не более пяти минут, периодически помешивая.
Тесто разделить на 5 равных частей. Каждый кусочек раскатать скалкой в тончайший лист.
Вылепить чебуречки, пожарить на сухой сковороде, на небольшом огне с обеих сторон. Смазать с обеих сторон растопленным сливочным маслом.