Аппетитные чуду с тыквой: лепешки из муки и воды Емельяненко пропитывает маслицем – рецепт

Известный кулинар и ведущий авторского шоу Василий Емельяненко раскрыл в своем Telegram-канале «Шеф-повар Василий Емельяненко» рецепт простых, но при этом очень аппетитных лепешек с начинкой чуду.

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«Потрясные чуду с тыквой! Начинку вы можете приготовить любую, на ваш вкус, но мне очень нравятся чуду с тыквой, тем боле, что сейчас ее самый сезон. Приготовьте по нашему рецепту эти аппетитные чуду, и вы ощутите вкус гастрономического чуда», - сказал Емельяненко.

Ингредиенты для теста:

Мука - 265 граммов

Соль - 5 граммов

Вода - 130 граммов

Ингредиенты для начинки: