Филе трески под соусом из маринованных помидоров от Бельковича

Ингредиенты:
- Филе трески 500 г
- Маринованные томаты 300 г
- Лук репчатый 1 шт.
- Оливки без косточек 35 г
- Маслины без косточек 35 г
- Масло растительное 20 мл
- Базилик мини 20 г
- Чеснок 2 зубчика
- Орегано 1 ч. ложка
Итого: 3 порции = 513 р., 1 порция = 171 р.
Приготовление:
Томаты очистить от шкурки и перебить погружным блендером вместе с чесноком и луком.
Обжарить треску с двух сторон на растительном масле, затем влить томатный соус.
Фото: СТС
Добавить к рыбе оливки и маслины.
Посыпать орегано и базиликом.
Фото: СТС
Накрыть крышкой сковородку и тушить 5 минут.
Подать рыбу на порционной тарелке.
Приятного аппетита!