Филе трески под соусом из маринованных помидоров от Бельковича

Филе трески под соусом. Фото: СТС

Филе трески под соусом. Фото: СТС

У главного шеф-повара СТС ушло на три порции 513 рублей.

Ингредиенты:

  • Филе трески 500 г
  • Маринованные томаты 300 г
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Оливки без косточек 35 г
  • Маслины без косточек 35 г
  • Масло растительное 20 мл
  • Базилик мини 20 г
  • Чеснок 2 зубчика
  • Орегано 1 ч. ложка

Итого: 3 порции = 513 р., 1 порция = 171 р.

Приготовление:

Томаты очистить от шкурки и перебить погружным блендером вместе с чесноком и луком.

Обжарить треску с двух сторон на растительном масле, затем влить томатный соус.

Фото: СТС

Добавить к рыбе оливки и маслины.

Посыпать орегано и базиликом.

Фото: СТС

Накрыть крышкой сковородку и тушить 5 минут.

Подать рыбу на порционной тарелке.

Приятного аппетита!

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