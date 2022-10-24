Филе трески под соусом из маринованных помидоров от Бельковича

Ингредиенты:

Филе трески 500 г

Маринованные томаты 300 г

Лук репчатый 1 шт.

Оливки без косточек 35 г

Маслины без косточек 35 г

Масло растительное 20 мл

Базилик мини 20 г

Чеснок 2 зубчика

Орегано 1 ч. ложка

Итого: 3 порции = 513 р., 1 порция = 171 р.

Приготовление:

Томаты очистить от шкурки и перебить погружным блендером вместе с чесноком и луком.

Обжарить треску с двух сторон на растительном масле, затем влить томатный соус.