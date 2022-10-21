Готовим запеченную тыкву: вкусно и полезно

Осень - время тыквы. Попробуйте приготовить ее в духовке, добавив сыр рикотту и ароматные травы. Подробная инструкция - в нашем видео, снятом фуд-блогером и нутрициологом Юлией Червонной.
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Запеченная тыква. Фото: Teleprogramma.pro
Осень - время тыквы. Попробуйте приготовить ее в духовке, добавив сыр рикотту и ароматные травы. Подробная инструкция - в нашем видео, снятом фуд-блогером и нутрициологом Юлией Червонной.
Подпишитесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».