Готовим запеченную тыкву: вкусно и полезно

Запеченная тыква

Запеченная тыква. Фото: Teleprogramma.pro

Фуд-блогер Юлия Червонная предлагает запечь этот овощ вместе с сыром рикоттой.

Осень - время тыквы. Попробуйте приготовить ее в духовке, добавив сыр рикотту и ароматные травы. Подробная инструкция - в нашем видео, снятом фуд-блогером и нутрициологом Юлией Червонной.

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