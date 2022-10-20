Мужчинам такое не предлагать! Ирина Агибалова из «Дома-2» поделилась рецептом самого низкокалорийного блюда

Бывшая участница проекта «Дом-2», самая известная телебабушка Ирина Агибалова — заядлый кулинар.

Она часто делится с подписчиками рецептами блюд, которые готовит для своего мужа Юрия Васильевича, и рассказывает, чем балует внуков, когда те приходят в гости.

Супруг хвалит готовку Ирины Агибаловой. И это, как правило, калорийные, мясные блюда. А вот для себя Ирина Александровна готовит совсем по-другому.

В микроблоге Ирина Агибалова раскрыла рецепт стейка из капусты, которым часто лакомится на обед. Блюдо помогает сохранять стройность, поскольку очень низкокалорийное.

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