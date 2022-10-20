Мужчинам такое не предлагать! Ирина Агибалова из «Дома-2» поделилась рецептом самого низкокалорийного блюда

Бывшая участница проекта «Дом-2», самая известная телебабушка Ирина Агибалова — заядлый кулинар.
Она часто делится с подписчиками рецептами блюд, которые готовит для своего мужа Юрия Васильевича, и рассказывает, чем балует внуков, когда те приходят в гости.
Супруг хвалит готовку Ирины Агибаловой. И это, как правило, калорийные, мясные блюда. А вот для себя Ирина Александровна готовит совсем по-другому.
В микроблоге Ирина Агибалова раскрыла рецепт стейка из капусты, которым часто лакомится на обед. Блюдо помогает сохранять стройность, поскольку очень низкокалорийное.
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Ингредиенты: белокочанная капуста, помидор, перец, морковь, зеленый лук.
Готовим: отрезаем капусту шириной два сантиметра, запекаем в духовке или на гриле. Тушим на сковородке перец, морковь, помидоры. Выкладываем на капусту, сверху посыпаем свежим, мелконарезанным зеленым луком. Приятного аппетита!
Стейк из капусты по рецепту Ирины Агибаловой. Фото: соцсети