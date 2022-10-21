Фирменный рецепт квашенной капусты от Бельковича

Крупно нарезать морковь, сельдерей и свеклу. Раздавить чеснок. Перец чили разрезать вдоль на две части. Кочан капусты разрезать пополам. Затем каждую половинку нарезать слайсами так, чтобы листья держались на кочерыжке.

В кипящий маринад добавить сахар и уксус.

Капусту, морковь, свеклу, сельдерей, чеснок, укроп и перец чили постепенно выложить слоями в большую емкость.

Совет от шефа: «Последний слой сделать из свеклы — так она лучше отдаст свой цвет».