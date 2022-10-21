Фирменный рецепт квашенной капусты от Бельковича

Ингредиенты:
- Капуста белокочанная 1 кг (16 р.)
- Свекла 2 шт. (4 р.)
- Морковь 2 шт. (4 р.)
- Сельдерей 300 г (33 р.)
- Перец чили 15 г (8 р.)
- Чеснок 9 зубчиков (7 р.)
- Укроп 40 г (28 р.)
- Сахар 2 ст. ложки (2 р.)
- Уксус 1 ст. ложка (2 р.)
- Лавровый лист 2 щепотки (2 р.)
- Перец душистый 1 ч. ложка (18 р.)
- Перец черный горошком 1 ч. ложка (11 р.)
- Соль 6 ст. ложек
- Вода 2 л
Итого: 10 порций = 135 р., 1 порция = 13 р.
Приготовление:
Лавровый лист, перец горошком, душистый перец и соль отправить в кастрюлю, залить водой и поставить на огонь.
Фото: СТС
Крупно нарезать морковь, сельдерей и свеклу. Раздавить чеснок. Перец чили разрезать вдоль на две части. Кочан капусты разрезать пополам. Затем каждую половинку нарезать слайсами так, чтобы листья держались на кочерыжке.
В кипящий маринад добавить сахар и уксус.
Капусту, морковь, свеклу, сельдерей, чеснок, укроп и перец чили постепенно выложить слоями в большую емкость.
Совет от шефа: «Последний слой сделать из свеклы — так она лучше отдаст свой цвет».
Фото: СТС
Через сито влить маринад в емкость. Накрыть крышкой. После остывания подержать в тепле еще 10 часов.
Затем убрать в холодильник на 7 дней.
Приятного аппетита!