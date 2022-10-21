Фирменный рецепт квашенной капусты от Бельковича

Квашенная капуста. Фото: СТС

Квашенная капуста. Фото: СТС

На 10 порций у главного шеф-повара СТС ушло 135 рублей.

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная 1 кг (16 р.)
  • Свекла 2 шт. (4 р.)
  • Морковь 2 шт. (4 р.)
  • Сельдерей 300 г (33 р.)
  • Перец чили 15 г (8 р.)
  • Чеснок 9 зубчиков (7 р.)
  • Укроп 40 г (28 р.)
  • Сахар 2 ст. ложки (2 р.)
  • Уксус 1 ст. ложка (2 р.)
  • Лавровый лист 2 щепотки (2 р.)
  • Перец душистый 1 ч. ложка (18 р.)
  • Перец черный горошком 1 ч. ложка (11 р.)
  • Соль 6 ст. ложек
  • Вода 2 л

Итого: 10 порций = 135 р., 1 порция = 13 р.

Приготовление:

Лавровый лист, перец горошком, душистый перец и соль отправить в кастрюлю, залить водой и поставить на огонь.

Фото: СТС

Крупно нарезать морковь, сельдерей и свеклу. Раздавить чеснок. Перец чили разрезать вдоль на две части. Кочан капусты разрезать пополам. Затем каждую половинку нарезать слайсами так, чтобы листья держались на кочерыжке.

В кипящий маринад добавить сахар и уксус.

Капусту, морковь, свеклу, сельдерей, чеснок, укроп и перец чили постепенно выложить слоями в большую емкость.

Совет от шефа: «Последний слой сделать из свеклы — так она лучше отдаст свой цвет».

Фото: СТС

Через сито влить маринад в емкость. Накрыть крышкой. После остывания подержать в тепле еще 10 часов.

Затем убрать в холодильник на 7 дней.

Приятного аппетита!

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