Пальчики оближешь: турецкий салат с финиками от Бельковича

Салат с финиками. Фото: СТС

Салат с финиками. Фото: СТС

У главного шеф-повара СТС ушло на четыре порции 490 рублей.

Ингредиенты:

  • Салатный микс (айсберг, кейл, шпинат, радиччо) 130 г (175 р.)
  • Помидоры черри 180 г (82 р.)
  • Финики 50 г (23 р.)
  • Гранат ½ шт. (32 р.)
  • Козий сыр мягкий 50 г (120 р.)
  • Красный лук ¼ шт (2 р.)
  • Грецкие орехи 30 г (30 р.)
  • Масло оливковое 30 мл (16 р.)
  • Соус наршараб 10 г (10 р.)
  • Соль
  • Перец

Итого: 4 порции = 490 р., 1 порция = 122 р.

Приготовление:

Микс салата высыпать в миску. Добавить туда помидорки черри, разрезанные пополам, а также мелко нарезанный лук.

Фото: СТС

Из фиников удалить косточки. Плоды мелко нарезать и отправить в миску.

Орехи измельчить. Большую часть (20 г) отправить в салат, остальное (10 г) оставить на досылку.

Фото: СТС

Заправить салат оливковым маслом и соусом наршараб. Посолить, поперчить и перемешать.

Салат украсить кусочками козьего сыра, посыпать орехами и зернами граната.

Приятного аппетита!

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  