Пальчики оближешь: турецкий салат с финиками от Бельковича

Ингредиенты:
- Салатный микс (айсберг, кейл, шпинат, радиччо) 130 г (175 р.)
- Помидоры черри 180 г (82 р.)
- Финики 50 г (23 р.)
- Гранат ½ шт. (32 р.)
- Козий сыр мягкий 50 г (120 р.)
- Красный лук ¼ шт (2 р.)
- Грецкие орехи 30 г (30 р.)
- Масло оливковое 30 мл (16 р.)
- Соус наршараб 10 г (10 р.)
- Соль
- Перец
Итого: 4 порции = 490 р., 1 порция = 122 р.
Приготовление:
Микс салата высыпать в миску. Добавить туда помидорки черри, разрезанные пополам, а также мелко нарезанный лук.
Фото: СТС
Из фиников удалить косточки. Плоды мелко нарезать и отправить в миску.
Орехи измельчить. Большую часть (20 г) отправить в салат, остальное (10 г) оставить на досылку.
Фото: СТС
Заправить салат оливковым маслом и соусом наршараб. Посолить, поперчить и перемешать.
Салат украсить кусочками козьего сыра, посыпать орехами и зернами граната.
Приятного аппетита!