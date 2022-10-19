Кулебяка с куриными сердечками и желудками: вкуснятина нереальная за три копейки — рецепт

Кулебяка из потрошков Лазерсона.

Кулебяка из потрошков Лазерсона. Фото: t.me/lazerzona

Способом приготовления поделился известный шеф-повар и ведущий Илья Лазерсон.

Шеф-повар Илья Лазерсон раскрыл секрет свей знаменитой кулебяки с потрошками, рецепт он выставил в Telegram-канал «Зона Лазерсона». Она получается очень вкусной, а ингредиенты на нее стоят недорого.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты:

  • слоеное бездрожжевое тесто — 500 г,
  • куриные желудки — 500 г,
  • куриные сердечки — 500 г,
  • мякоть курицы — 300 г,
  • лук — 2 шт.,
  • молоко — 200 мл,
  • мука — 20 г,
  • сливочное масло — 20 г, 
  • мускатный орех — 1/6 ч. ложки,
  • рис круглый — 250 г,
  • яйца — 4 шт.
  • тонкие блинчики,
  • льезон,
  • кунжут,
  • дробленый перец,
  • растительное масло для жарки.

Сварить желудки, сердечки и мякоть. Приготовить бешамель, смешав молоко, муку и сливочное масло и слегка отварив состав до загустения.

Сварить рис, яйца вкрутую. Смешать (можно добавить любую нарезанную зелень). Лук произвольно нарезать и обжарить.

Измельчить в мясорубке желудки, сердечки, мякоть и обжаренный лук, добавить теплый бешамель и мускатный орех, перемешать. 

Испечь тонкие блинчики (6–8 штук). Один пласт теста раскатать, уложить на противень, выложить две полоски из блинчиков (ширина – 10 см), на полоски уложить слой риса, затем опять блинчики, затем начинка, опять блинчики и второй слой теста. 

Кулебяку защипать, смазать льезоном (взбитое яйцо) и посыпать смесью кунжута и дробленого перца.

Выпекать при 200 градусах в духовке до золотисто-коричневого цвета.

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  