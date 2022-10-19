Кулебяка с куриными сердечками и желудками: вкуснятина нереальная за три копейки — рецепт

Шеф-повар Илья Лазерсон раскрыл секрет свей знаменитой кулебяки с потрошками, рецепт он выставил в Telegram-канал «Зона Лазерсона». Она получается очень вкусной, а ингредиенты на нее стоят недорого.
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Ингредиенты:
- слоеное бездрожжевое тесто — 500 г,
- куриные желудки — 500 г,
- куриные сердечки — 500 г,
- мякоть курицы — 300 г,
- лук — 2 шт.,
- молоко — 200 мл,
- мука — 20 г,
- сливочное масло — 20 г,
- мускатный орех — 1/6 ч. ложки,
- рис круглый — 250 г,
- яйца — 4 шт.
- тонкие блинчики,
- льезон,
- кунжут,
- дробленый перец,
- растительное масло для жарки.
Сварить желудки, сердечки и мякоть. Приготовить бешамель, смешав молоко, муку и сливочное масло и слегка отварив состав до загустения.
Сварить рис, яйца вкрутую. Смешать (можно добавить любую нарезанную зелень). Лук произвольно нарезать и обжарить.
Измельчить в мясорубке желудки, сердечки, мякоть и обжаренный лук, добавить теплый бешамель и мускатный орех, перемешать.
Испечь тонкие блинчики (6–8 штук). Один пласт теста раскатать, уложить на противень, выложить две полоски из блинчиков (ширина – 10 см), на полоски уложить слой риса, затем опять блинчики, затем начинка, опять блинчики и второй слой теста.
Кулебяку защипать, смазать льезоном (взбитое яйцо) и посыпать смесью кунжута и дробленого перца.
Выпекать при 200 градусах в духовке до золотисто-коричневого цвета.