Кулебяка с куриными сердечками и желудками: вкуснятина нереальная за три копейки — рецепт

Шеф-повар Илья Лазерсон раскрыл секрет свей знаменитой кулебяки с потрошками, рецепт он выставил в Telegram-канал «Зона Лазерсона». Она получается очень вкусной, а ингредиенты на нее стоят недорого.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты:

слоеное бездрожжевое тесто — 500 г,

куриные желудки — 500 г,

куриные сердечки — 500 г,

мякоть курицы — 300 г,

лук — 2 шт.,

молоко — 200 мл,

мука — 20 г,

сливочное масло — 20 г,

мускатный орех — 1/6 ч. ложки,

рис круглый — 250 г,

яйца — 4 шт.

тонкие блинчики,

льезон,

кунжут,

дробленый перец,

растительное масло для жарки.

Сварить желудки, сердечки и мякоть. Приготовить бешамель, смешав молоко, муку и сливочное масло и слегка отварив состав до загустения.

Сварить рис, яйца вкрутую. Смешать (можно добавить любую нарезанную зелень). Лук произвольно нарезать и обжарить.

Измельчить в мясорубке желудки, сердечки, мякоть и обжаренный лук, добавить теплый бешамель и мускатный орех, перемешать.

Испечь тонкие блинчики (6–8 штук). Один пласт теста раскатать, уложить на противень, выложить две полоски из блинчиков (ширина – 10 см), на полоски уложить слой риса, затем опять блинчики, затем начинка, опять блинчики и второй слой теста.

Кулебяку защипать, смазать льезоном (взбитое яйцо) и посыпать смесью кунжута и дробленого перца.

Выпекать при 200 градусах в духовке до золотисто-коричневого цвета.