Как суши, только огромные: Лазерсон раскрыл аппетитный рецепт рыбного хлебца

В процессоре нарубить холодное филе форели с солью и перцем и, продолжая обработку, добавить белок (1 шт.). Далее обрабатывать 1 минуту, затем влить сливки (40 мл) и обрабатывать еще 1 минуту.

Получившийся мусс завернуть в лист нори, затем в пищевую пленку и сварить на пару в течение 20 минут.