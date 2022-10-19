Как суши, только огромные: Лазерсон раскрыл аппетитный рецепт рыбного хлебца

Рыбный хлебец Лазерсона.

Рыбный хлебец Лазерсона. Фото: t.me/lazerzona

Телеповар использовал форель и судака.

Поклонникам суши и рыбных роллов известный шеф-повар и телеведущий Илья Лазерсон предложил приготовить рыбный двухцветный хлебец. Он делается по схожему принципу, а на вкус удивляет своей нежностью. Такая аппетитная закуска вряд ли кого-то оставит равнодушным!

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты:

  • Форель филе – 180 г
  • Нори – 1 шт.
  • Судак филе – 350 г 
  • Сливки 20% – 40 + 80 мл
  • Белок яйца сырой – 1 + 2
  • Белый молотый перец – 1/8 ч.л. + 1/4 ч.л .
  • Соль – по вкусу

В процессоре нарубить холодное филе форели с солью и перцем и, продолжая обработку, добавить белок (1 шт.). Далее обрабатывать 1 минуту, затем влить сливки (40 мл) и обрабатывать еще 1 минуту.

Получившийся мусс завернуть в лист нори, затем в пищевую пленку и сварить на пару в течение 20 минут.

В процессоре нарубить холодное филе судака с солью и перцем и, продолжая обработку, добавить белок (2 шт.), обрабатывать 1 минуту, затем влить сливки (80 мл) и обрабатывать еще 1 минуту.

Паштетную форму выложить пищевой пленкой, уложить слой белого мусса, затем красный мусс в нори (пленку удалить), затем опять белый мусс, утрамбовать, всю конструкцию плотно завернуть в пленку и сварить на пару в течение 45 минут.

Источник: Telegram-канал «Зона Лазерсона»

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  