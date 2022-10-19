Как суши, только огромные: Лазерсон раскрыл аппетитный рецепт рыбного хлебца

Поклонникам суши и рыбных роллов известный шеф-повар и телеведущий Илья Лазерсон предложил приготовить рыбный двухцветный хлебец. Он делается по схожему принципу, а на вкус удивляет своей нежностью. Такая аппетитная закуска вряд ли кого-то оставит равнодушным!
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Ингредиенты:
- Форель филе – 180 г
- Нори – 1 шт.
- Судак филе – 350 г
- Сливки 20% – 40 + 80 мл
- Белок яйца сырой – 1 + 2
- Белый молотый перец – 1/8 ч.л. + 1/4 ч.л .
- Соль – по вкусу
В процессоре нарубить холодное филе форели с солью и перцем и, продолжая обработку, добавить белок (1 шт.). Далее обрабатывать 1 минуту, затем влить сливки (40 мл) и обрабатывать еще 1 минуту.
Получившийся мусс завернуть в лист нори, затем в пищевую пленку и сварить на пару в течение 20 минут.
В процессоре нарубить холодное филе судака с солью и перцем и, продолжая обработку, добавить белок (2 шт.), обрабатывать 1 минуту, затем влить сливки (80 мл) и обрабатывать еще 1 минуту.
Паштетную форму выложить пищевой пленкой, уложить слой белого мусса, затем красный мусс в нори (пленку удалить), затем опять белый мусс, утрамбовать, всю конструкцию плотно завернуть в пленку и сварить на пару в течение 45 минут.
Источник: Telegram-канал «Зона Лазерсона»